Policejní nákupy v roce 2017: stamilióny na auta, uniformy nebo vesty

Vedení policie chce v nadcházejícím roce pokračovat v masivní obměně svého vybavení a plánuje tak investovat stovky miliónů do nových vozů nebo do další výbavy policistů. Nakupovat by se tak během roku 2017 měly kromě aut především neprůstřelné vesty, zbraně nebo ruční laserové radary.