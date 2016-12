Novela trestního zákoníku ohledně terorismu je před podpisem prezidenta, podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Jakuba Římana lze její účinnost očekávat od 1. února.

„Novela zavádí nové trestné činy financování i podporu a propagaci terorismu. Dopadnout má na rekruty i na osoby, které je pro teroristické aktivity naverbovaly,“ sdělil mluvčí Právu. Výše trestů dosahuje až patnácti let.

Změny očekávají rovněž insolvenční správci. Novela z dílny ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) má bránit nekalostem při vyhlašování platební neschopnosti. „Zpřísňuje dohled nad insolvenčními správci. Jejím hlavním smyslem je obrana proti šikanózním insolvenčním návrhům, tedy takovým, které často podávají konkurenti na sebe navzájem jen proto, aby se poškodili,“ dodal Říman.

Ověření prezidentských kandidátů

Ministerstvo vnitra má v plánu zavést elektronické občanské průkazy (eOP) s čipem pro všechny obyvatele zdarma. „Připravujeme v souladu s legislativou Evropské unie možnost použití eOP pro vzdále­nou identifikaci při komunikaci s informačními systémy veřejné správy,“ upřesnila mluvčí úřadu Hana Malá.

Změny chystané vnitrem se dotknou také prezidentské volby, která se má odehrát v roce 2018. Úprava se týká postupu při sběru podpisů pro kandidáty. „Nově by pro ověření autenticity měla petice obsahovat také číslo občanského průkazu či cestovního pasu,“ dodala Malá.

Co se týče vězeňství, ministerstvo spravedlnosti očekává zavedení náramků pro domácí vězně. Léta trvající proces by se měl dostat do závěru, podle Římana probíhá veřejná zakázka formou soutěžního dialogu.

„Máme šest případných dodavatelů, z jejichž produktů vybíráme. Smlouvu s vítězem chceme podepsat v březnu příštího roku, pak chceme nakoupit prvních 200 náramků,“ upřesnil pro Právo.

Pobočky pošty zůstanou

Dále se řeší norma upravující zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím. Při něm obce pečují o lidi zbavené soudem svéprávnosti. Zatím se opatrovníkem stává obec, ve které má dotyčný bydliště, přičemž se nebere v úvahu její velikost a možnosti.

„Novela zavádí možnost uzavření veřejnoprávní smlouvy, jejímž předmětem je přenos výkonu veřejného opatrovnictví na jinou obec, která má lepší podmínky,“ dodal Říman. Novelu schválila v listopadu vláda, čeká ji projednání ve Sněmovně.

Diskutovaným tématem byla v poslední době také situace kolem České pošty, kterou má na starost vnitro. Mluvčí Malá uvedla, že se počítá se zachováním pobočkové sítě. Pomohl tomu také franšízový projekt Pošta Partner, který pošta probírá s místní samo­správou.

„Do konce roku bude po ČR 239 franšíz, do konce roku 2025 jich pošta chce zřídit 691,“ dodala Malá.