Většina politiků se shodla, že veto prezidenta k zákonu o střetu zájmů dokazuje spojenectví mezi vámi a Milošem Zemanem. Podpoříte ho v prezidentské volbě?

To nemá vůbec nic společného. Četla jste tu argumentaci pana prezidenta? Ta byla velice odborná a správná. Myslím, že zákon je protiústavní a velice nekorektní ze strany koaličních partnerů, hlavně pana premiéra Sobotky, který se na tom domluvil s panem Kalouskem. Je to zákon, který mě má donutit odejít z politiky nebo zkomplikovat život s firmami. Moje firma zaměstnává 35 tisíc lidí. Není přece možné se takové firmy zbavit za pár dní. Je to takový naschvál. Já jsem do toho šel transparentně, všichni věděli, co mám.

Budu se bohužel muset té firmy zbavit, no Andrej Babiš

Není to tak, že byste se s panem prezidentem domluvili, jak někteří vaši političtí soupeři spekulují, že on vám vetuje střet zájmů a vy ho budete podporovat jako kandidáta?

Určitě nedělám s panem prezidentem žádné kšefty. Naše hnutí bude dělat primárky a členové si vyberou, jestli někoho postavíme jako kandidáta. Není tam žádná souvislost, to se jen někdo snaží vytvářet atmosféru, že jsem s panem prezidentem nějaký velký spojenec. Ale pan prezident mě nepodpořil v reorganizaci policie, podpořil pana Chovance. Máme i jiný názor na euro. Máme stejný názor na investice, rozpočet. Ve Sněmovně máme důležité zákony, které čekají – daňový balíček a další. Pan předseda Poslanecké sněmovny Hamáček i pan premiér už se nemůžou dočkat 10. ledna, kdy pana prezidenta zase přehlasují.

Když Sněmovna 10. ledna veto přehlasuje, tak by zákon mohl začít platit v polovině února. Co uděláte s Agrofertem?

Budu se bohužel muset té firmy zbavit, no.

Uvažujete o svěřeneckém fondu?

Taky.

Je to definitivní?

Definitivní je, že vyhovím tomu zákonu, i když je protiústavní a nekorektní. Neznamená to, že nebudu dále usilovat o to, abych se domohl svých práv. Ten zákon je protiústavní, upírá mi právo něco vlastnit, a je to absurdní divadlo, protože spousta lidí ve Sněmovně vlastní věci přes svoje rodiny.

Založil jste už svěřenecký fond?

Nezaložil jsem ho. Řeší to právníci, je to složitá matérie. Ale nemůžu postupovat proti zákonu. Je to jenom projekt tradičních politických stran. Je to stále stejné, naše hnutí je osamoceno, na té druhé straně jsou ty tradiční politické strany, které si strašně dobře rozumějí.

Video

Andrej Babiš o německé kancléřce Merkelové



Nepřemýšlel jste o variantě, že byste na deset měsíců odešel z politiky? Že by vás na ministerstvu někdo nahradil, třeba pan Faltýnek. Vy byste si mezitím dělal kampaň, nadával na tradiční politické strany, jak vás omezily...

To by bylo ideální, samozřejmě. (smích)

Taková varianta tedy nepřipadá v úvahu?

Napadlo mě to, ale není to dobré řešení. Mám tady plno práce. Připravujeme se na loterii, píšeme zákon o dani z příjmů. Chci to dokončit.

Pan premiér má stále nějaké kritiky Andrej Babiš

Premiér říkal, že vláda vydrží do konce funkčního období. Vidíte to stejně?

Člověk už je z toho otrlý. Je to svět, který aspoň pro mě není normální, teď jsem permanentně napadán ze strany soc. dem. Pan premiér má stále nějaké kritiky. Kritizoval mě kvůli paní Merkelové. Nevím proč. Pro mě jednoznačně za celou situaci v Německu může paní Merkelová. Podstata je v tom, že pozvala migranty. Já jsem vždy říkal, že jim musíme tu vnější hranici uzavřít. Musíme se poučit z migrační politiky Austrálie, USA, Kanady. Řešení je mimo Evropu – v Sýrii, Libyi. Mladý Afghánec zabil 19letou dívku, která dokonce pomáhala migrantům. Další problém je, že ti, co přišli dávno, se neintegrovali. Je to souboj civilizací. Naši předkové tady vybudovali jiné hodnoty a zvyky.

Není jednou z těch hodnot být solidární s lidmi, kteří utíkají z války?

Jako samozřejmě, to jsou hodnoty. Ale my teď bojujeme o přežití Evropy. Přichází jiná civilizace, která chce přetlačit tu naši. Ten problém se už dnes děje – ve Francii, Belgii, Nizozemsku. My to naštěstí nemáme.

Čtu, že se tam dívaj na ten film se Sharon Stoneovou a mají pocit, že všechny naše ženy jsou k dispozici Andrej Babiš

Někteří politici a organizace říkají, že je to strašení lidí. Že v Česku žádné uprchlíky nemáme.

Nejsou integrovaní, je jich stále víc a vnucují nám svoji kulturu. Nemluvím o ČR, mluvím o Evropě. My jsme v pohodě. Ale měli bychom se strategicky chovat jako stát Izrael. Náš hlavní problém je, že máme nejnižší nezaměstnanost. Dneska víme, že tito lidi k nám nepřišli za prací. Většina přišla za dávkami a za lepším životem. Někdo jim možná vykládá, že tady na ně čekají všechny evropské ženy, že jsou volné a k dispozici.

Video

Andrej Babiš o uprchlících



Jak to víte?

Protože to čtu, že tam se dívaj na ten film se Sharon Stoneovou a mají pocit, že všechny naše ženy jsou k dispozici.

A kde to čtete?

No, paní kolegyně, nevím, jestli i na Novinkách ne.

Vy jste říkal, že někdo říká uprchlíkům, že všechny naše ženy jsou k dispozici. Kdo jim to říká?

Někde jsem to četl. (přerušil rozhovor a začal článek hledat – pozn. redakce)

Takže kde jste to četl?

Novinářka Petra Procházková sama zažila obtěžování v Afghánistánu a ona sama říká, že muži si představují průměrnou Evropanku jako svůdnou Sharon Stoneovou v Základním instinktu. Ti migranti mají o sexuálním chování Evropanek nerealistické představy. Myslí si, že když jdou naše ženy na nějaké shromáždění samy a nemají ten doprovod, tak oni mají právo je osahávat a požadovat nějaké možná sexuální služby. (článek zde)

Přece to nemůžete paušalizovat, že tam všichni žijí v těchto představách?

Já to nepaušalizuji. Jenom říkám, že je to jiná kultura. My v Evropě máme svoje zvyky a není možné, aby nám vnucovali svá pravidla. Já jsem taky pět let žil v Maroku a také jsem nejedl vepřové, a taky moje žena nemohla chodit odhalená. A přizpůsobil jsem se. Oni by se měli přizpůsobit nám. O tomhle se nemluví.

Přijdeme taky s daňovou revolucí Andrej Babiš

Premiér vytyčil deset priorit, například zákon o sociálním bydlení, zálohované výživné, valorizace plateb za státní pojištěnce. Je koalice schopná se na něčem z toho domluvit?

Budeme o tom diskutovat. Máme spoustu matek samoživitelek, které potřebují pomoc. Ale primárně bychom se měli snažit vymoci právo, to je úkol pro ministra spravedlnosti. Není možné k tomu přistupovat tak, že stát zaplatí všechno výživné.

ČSSD vyhlásila, že půjde do parlamentních voleb s daňovou revolucí. Jaký bude program hnutí ANO?

Přijdeme taky s daňovou revolucí, ale opačným směrem. Budeme chtít daně snižovat, ne navyšovat.

Video

Andrej Babiš o ČSSD a ODS



Tak sociální demokracie chce snižovat daně lidem s nízkými příjmy. Jaký konkrétní návrh máte vy?

Budeme ho mít, ale teď vám ho neřeknu. Jednak je na to ještě brzo a jednak si to musíme ještě spočítat. Sociální demokracie většinou něco říká, aniž by to měla spočítané, protože vychází z toho, že zdroje jsou, jak říkal pan Špidla. Jejich model je model Francie. To určitě nechceme. Taky nechceme, aby byli úspěšní lidé penalizováni tím, že budou platit vyšší daně.

Chtěli bychom být ve vládě se slušnými lidmi, kteří nelžou a nekradou Andrej Babiš

Šel byste na podzim do vládní koalice s ODS?

Všechno to je o lidech. Šli jsme s ODS do koalice ve Středočeském kraji, protože to je nová ODS. V Jihočeském kraji, tam je to asi stále ještě pod vlivem jejich kmotra, tam jsme nešli.

Do vládní koalice byste s ODS šli?

Ale ODS řekla, že s námi nepůjde. Takže to bude takový ten většinový systém – my a tradiční strany. Tak to bylo i po krajských volbách.

Kdyby ODS řekla, že s vámi půjde, tak byste šli.

Ale nezkoušejte mě z ODS.

No tak mi odpovězte.

My bychom chtěli být ve vládě se slušnými lidmi, kteří nelžou a nekradou. Takových je málo. Uvidíme, jak to dopadne.

Takže to nevylučujete.

Nevylučuju vůbec nic.

Ani ODS, ani komunisty...

Ale ODS je strana, která proti nám stále útočí, i když na některé věci máme stejný názor, například zadlužení nebo dluhovou brzdu. Na druhé straně oni jsou proti EET. Není to tak, že jsme s někým domluveni.