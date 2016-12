Identita svědkyně byla totiž všem zainteresovaným známá už před Kotrčovým převzetím případu, odůvodnil soud zamítnutí odvolání žalobce proti původnímu osvobozujícímu rozsudku pražského městského soudu.

Ten už letos v březnu smetl obžalobu pražského vrchního státního zastupitelství ze stolu s tím, že bývalý detektiv se ničeho trestného nedopustil. „Soudu prvního stupně nelze nic vytknout, postupoval naprosto precizně a správně,“ odůvodnil předseda senátu Viktor Mach zamítnutí odvolání.

Sám Kotrč po vynesení pravomocného rozsudku řekl, že se bude soudně domáhat návratu k policii a také náhrady škody za neoprávněné stíhání. „Přesnou výši odškodného zatím nechci odhadovat,“ řekl Právu Kotrč. Samotné vyšetřování označil u soudu za tříleté martýrium. „Samozřejmě to negativně poznamenalo i mou rodinu,“ řekl někdejší detektiv, který po vyhazovu od policie působí jako kazatel Církve československé husitské.

Stíhání prý bylo účelové

Žalobce Pavel Prygl z pražského vrchního státního zastupitelství nechtěl rozhodnutí soudu komentovat, na tvrzeních obsažených v obžalobě však podle svých slov trvá.

Kotrč po osvobozujícím verdiktu konstatoval, že jeho stíhání ze strany generální inspekce a vrchního státního zastupitelství bylo účelové. „Je zajímavé, že jsem byl obviněn poté, co jsem upozornil na nezákonný postup mých kolegů v kauze, a co jsem šéfku pražského vrchního státního zastupitelství Lenku Bradáčovou informoval o tom, že by bylo kvůli její podjatosti vhodné předat kauzu ŘSD k dozorování někam jinam,“ poznamenal k tomu Kotrč.

Kauza zaměřená na nejmocnější manažery ŘSD, tedy tehdejšího ředitele Petra Laušmana a náměstka Michala Halu, se rozjela na sklonku roku 2011. Policisté z protikorupčního útvaru tehdy oba muže obvinili z machinací s pronájmy dálničních odpočívadel, čímž měli připravit stát o zhruba 260 miliónů korun.

Celá kauza byla postavena na konstrukci, že ŘSD levně pronajalo odpočívadla spřízněným firmám, které na nich postavily pumpy. A ty pak draze pronajaly dál. Jenže na rozdíl od okolností samotného vyšetřování se podstata případu k soudu nikdy nedostala, protože v roce 2014 stíhání státní zástupkyně zastavila.

Právo už dříve informovalo o tom, že Kotrč ještě před definitivním osvobozením podal trestní oznámení na své bývalé kolegy, kteří podle něj celou kauzu hrubě zmanipulovali, ale i na příslušníky inspekce nebo žalobce pražského vrchního státního zastupitelství, kteří je podle něj posléze kryli.