Sobotka si pochválil vládu a chce pracovat naplno. Nemá vizi, míní Fiala

Několikrát to vypadalo, že současná koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL kvůli různým sporům a hádkám nevydrží. Nyní, deset měsíců před parlamentními volbami, premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) slibuje, že kabinet bude pracovat až do konce funkčního období. Svoji vládu pochválil za to, že přinesla Česku politickou i ekonomickou stabilitu. Předseda opoziční ODS Petr Fiala se vzápětí do Sobotky obul s tím, že nemá pro následující rok žádnou vizi a že vláda promarňuje příležitost.