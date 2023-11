Žofie už nechtěla čekat. Narodila se v koupelně, tatínek ani nestihl přiběhnout a dítě zachytit

„Spal jsem a najednou slyším výkřiky ,Volej záchranku, volej záchranku. Už vidím hlavičku.´ Bylo půl druhé v noci. Přiřítil jsem se do koupelny, tam bylo všude hrozně krve, ale já jen viděl, jak tam stojí Áďa a drží Žofinku v náručí,“ popisuje tatínek Jiří Hála (32), podle něhož během dne nic nenaznačovalo, že by se malá měla narodit.

„Nějaké signály byly. Ale už dříve jsem měla bolesti, které pak odezněly, tak jsem myslela, že to jsou opět poslíčci. Zašla jsem se umýt do koupelny. A najednou jsem cítila takové divné rup. To už jsem věděla, že jde do tuhého a začala jsem volat Jirku,“ vzpomíná Adéla.