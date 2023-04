Žlučníkové kameny? Ohlásí se velkou bolestí

Dokud žlučník funguje správně a nezačne nás tzv. zlobit, nemáme o něm často ani potuchy. Je uložen na pravé spodní straně jater v podžebří a tělo v něm skladuje část žluči, kterou produkují játra.

Žluč se ve žlučníku koncentruje a podle potřeby je pomocí smrštění celého orgánu ve větším množství vypuštěna tak, aby pomohla ve střevech s trávením potravy, zejména tučných a hůře stravitelných jídel.

Funkční porucha, nebo potíže s kameny?

Na to, že se s naším žlučníkem děje něco neobvyklého, nás většinou upozorní bolest či píchání vpravo pod žebry a stavy nevolnosti. Zpravidla za nimi stojí jeden ze dvou typů poruch tohoto důležitého orgánu.

Řadu pacientů, ale zejména pacientek, postihují poměrně silné bolesti podobné kolice a stavy nevolnosti až zvracení při různých dietních chybách, zejména však v období zvýšeného stresu či přepracování.

„Jde o funkční poruchu, kterou odborně nazýváme biliární dyskineze. Dochází při ní k poruše transportu žluče způsobené poruchou pohyblivosti žlučníku, který se nekontrahuje správně. Často při jejím vzniku hraje roli právě stres. Potíže pacientů mohou vypadat jako žlučníkové obtíže, ale není zde žádný viditelný nález, onemocnění ani žlučový kámen,“ popisuje Ondřej Urban, přednosta II. interní kliniky FN Olomouc a předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP.

Když kamínek překáží

Druhý typ obtíží způsobují právě žlučové kameny, tzv. konkrementy. Bývají příčinou typické biliární koliky, které laicky říkáme žlučníkový záchvat. Ten ohlásí pronikavě nepříjemná a nezaměnitelná bolest, která se v pravém podžebří objevuje jako blesk z čistého nebe.

To, že mají ve žlučníku kámen, se většina nemocných dozví teprve až s propuknutím bolestivého stavu. „Žlučníková kolika vzniká tehdy, jestliže člověk pozře potravu, která vede k velmi silné kontrakci žlučníku. Nejčastěji to vyvolají tučná jídla nebo smažené. Tělo potřebuje uvolnit žluč a poslat ji do dvanáctníku k trávení, “ vysvětluje gastroenterolog.

Žlučník má prostorný hruškovitý tvar pro „ukládání“ žluči, ale do žlučovodu je připojen jakousi nálevkou nebo krčkem. Při silném stahu žlučníku se nemocnému ve směru toku žluče může přesunout také některý z kamenů, dočasně se zaklíní v zúženém místě a ucpe výstup, kudy žluč za normálních okolností odtéká.

„Ve žlučníku roste tlak a vzniká bolest. Žlučník se opakovaně kontrahuje proti překážce, proti tomu kameni, a my to vnímáme jako bolest v pravém podžebří, která někdy vystřeluje i do pravého ramene. Bolest je velmi silná, probíhá ve vlnách a trvá několik hodin. Často je tento stav provázen zvracením. Až když se kamének časem posune, bolest ustává,“ říká docent Urban.

Má je každý pátý

I když přítomnost žlučníkových kamenů (cholecystolitiáza) patří k nejčastějším onemocněním žlučníku a způsobuje také většinu akutních zánětů tohoto orgánu, nemusí přítomnost menších či větších konkrementů ve žlučníku nutně znamenat problém. Žlučové kameny má 10–20 % lidí, podle některých zdrojů dokonce až 30 % z nás.

V dnešní době je mnoho těchto kamenů zjištěno zcela náhodně třeba v rámci ultrazvukového vyšetření z jiných zdravotních důvodů, při němž se prohlíží i žlučník. Pacienti ale často říkají, že o tom neměli tušení a nedělá jim to žádné potíže.

Podle odborníků nikdo nedokáže předem určit, komu žlučové kameny udělají problémy a čí tělo jejich existenci bez problémů zvládne. Přibližně 60–80 % konkrementů je totiž tzv. asymptomatických, tedy jejich majitelé o nich nemají ani potuchy a kameny se nikdy neprojeví.

Horší je to s typickými žlučníkáři, jejichž žlučníky se občas „ozvou“. Nejčastěji jsou to ženy ve věku 40+. Možná si zpětně někdo z pacientů řekne, že ho v těch místech už dříve občas pobolívalo. Uvědomí si to však až poté, co prožije žlučníkový záchvat.

Líný žlučník

Není ani úplně objasněno, proč se žlučové kameny uvnitř tohoto orgánu utvoří. „Vznikají z kombinovaných příčin. Tou nejdůležitější je složení žluče, které ale nemůžeme ovlivnit, je to dáno geneticky,“ vysvětluje Urban.

Druhý významný faktor je schopnost žlučníku vypuzovat žluč. Lékař tvrdí, že „líné“ žlučníky, které méně reagují na potravinové podněty a méně se stahují, aby vypudily žluč, jsou na vytvoření kamenů náchylnější. „Žluč v nich více stagnuje a v ní se pak často tvoří kameny.“

Také u lidí, kteří z různých důvodů delší dobu hladoví nebo drží diety, bývá žluč dlouho uložená ve žlučníku bez toho, aby měla podněty pro kontrakci. A dochází opět k její stagnaci.

Vliv na vznik žlučových kamenů může mít i těhotenství, kdy dochází k hormonálním změnám v těle matky. Objevují se také u lidí, kteří prudce zhubnou pomocí tzv. bariatrické operace a složení jejich žluče se změní. Rizikovými faktory jsou však i vyšší věk, obezita a z onemocnění pak zejména cukrovka.

Někteří nemocní mají desítky až třeba stovku velmi drobných kamenů, u jiných se najde jen jeden větší, třeba třícentimetrový. Kromě toho, že bývají různě veliké, mohou mít žlučové kameny také různé složení.

Nejčastější jsou cholesterolové konkrementy žluté barvy. Vznikají ze žluči přesycené cholesterolem a nedostatečným množstvím žlučových kyselin. Dále jsou to tzv. pigmentové kameny, které bývají tvrdé a tmavé. Utvářejí se ze žluče, v níž dominuje barvivo bilirubin. Zbytek jsou kameny smíšené z předchozích typů.

A poslední varianta konkrementů je tzv. sludge, hmota nazývaná žlučníkové bláto. I to obsahuje cholesterol a bilirubin. Protože však vzniká při infekcích žlučníku a žlučovodů, obsahuje také bakterie.

Dieta nebo operace

Žlučníkářům se doporučuje držet dietu se sníženou konzumací tuků a vyloučením uzenin, smažených jídel i koření. Nevhodné jsou také ořechy a luštěniny. Je dobré odhalit i další případné spouštěče, někomu vadí například káva. Lékaři předepíší pacientům trpícím záchvaty tzv. spasmolytika, léky na tlumení kontrakcí žlučníku.

„Pokud ovšem cholecystolitiáza způsobuje nemocnému opakované problémy typu kolik, většinou se v dnešní době provádí operace žlučníku,“ uvádí odborník.

Někdy je nutné operovat okamžitě, jindy je třeba nejdříve žlučník zklidnit a léčit zánět, k čemuž jsou předepsána antibiotika. Chirurgové v současnosti odstraňují žlučník nejčastěji laparoskopicky.

Odstranění žlučníku je také doporučováno pacientům s kameny většími než 3 cm. Tím, jak dráždí stěnu žlučníku, může někdy docházet až k chronickému zánětu, což zvyšuje riziko karcinomu tohoto orgánu. Ovšem přímá souvislost mezi žlučníkovými kolikami a případnou rakovinou žlučníku podle odborníků není a přítomnost kamenů ve žlučníku není považována za tzv. prekancerózní stav.

Tělo bez jednoho orgánu

Po operaci je potřeba přechodnou dobu dodržovat dietní opatření, jíst menší porce a častěji. Přesto mají pacienti zpočátku pocit, že některé potraviny hůře tráví. Podle lékařů se ale u většiny operovaných gastrointestinální trakt dobře adaptuje na to, že „nemá“ žlučník a navrací se k normální stravě.

Žluč, kterou vyprodukují játra, se po odstranění žlučníku již nikde neshromažďuje, ale odtéká průběžně přímo do tenkého střeva, kde plní svoji funkci a pomáhá s trávením potravy.

Žlučové kameny však mohou způsobit i další akutní stavy, jako např. zánět slinivky břišní nebo zánět žlučových cest. A to tehdy, když kamének „vycestuje“ do žlučovodu a zablokuje ho. To patří mezi život ohrožující komplikace. Stává se to sice zřídka a zejména u pacientů s drobnějšími konkrementy, ovšem jakákoli bolest probíhající jako žlučníková kolika se nesmí podcenit.

Když neustupuje, ale naopak přejde do trvalé bolesti v pravém podžebří a je provázena horečkou, musí být řešena urgentně. Tehdy vyhledejte lékaře, případně volejte záchranku.

Bylinky a prevence

Pro zachování zdravého žlučníku se doporučuje dodržovat zásady zdravé výživy, konzumace potravin bohatých na vlákninu, vitaminy a minerály, udržování optimální váhy, vhodný pitný režim, pohybová aktivita a odstranění stresu.

Mezi známé bylinky, které pomáhají znovu nastolit správné fungování žlučníku, patří máta, zeměžluč, měsíček, čekanka obecná, řepík, jablečník nebo kořen pampelišky lékařské.

Přítomnost žlučníkových kamenů se však nemusí projevovat pouze formou koliky. Vyšetření žlučníku by měli absolvovat všichni, kteří si kromě neurčitých bolestí břicha stěžují na nadýmání, průjmy, plynatost a pocit plného žaludku zejména po tučných jídlech.