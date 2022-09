Životnost prsních implantátů je omezená, problémy se po čase mohou objevit až u 20 % žen

Zvětšení prsou pomocí implantátu zvedlo sebevědomí již milionům žen po celém světě. Přestože se jedná o poměrně bezpečný chirurgický zákrok, stále je zapotřebí na něj pohlížet jako na operativní úkon, při kterém mohou nastat nejrůznější komplikace. Ve většině případů se jedná o naprosté drobnosti, ale to neznamená, že lze tento fakt bagatelizovat.

Každá žena, než podstoupí jakýkoliv chirurgický zákrok, by si měla být vědoma, že kromě celé řady výhod jsou zde i rizika, která by měla znát.

Pokud se tedy u někoho s prsními implantáty objeví otoky, hrudky či bolestivé a jiné změny na prsou, pak by měl dotyčný pro jistotu zajít k lékaři.

Podle článku publikovaného v roce 2019 v časopise Plastic and Reconstructive Surgery byla od 60. let zjištěna souvislost mezi prsními implantáty a systémovými onemocněními, včetně autoimunitních onemocnění.

Za poslední tři roky tak FDA vyvinula značné úsilí, aby ženy před samotnou plastickou operací byly dopředu informovány o všech zdravotních rizicích. Hlavně přitom úřad kladl důraz na to, aby si ženy uvědomily, že implantáty nejsou na celý život. Jejich životnost se pohybuje mezi 7–10 lety.

„Čím starší implantáty jsou, tím více zdravotních rizik představují a roste i riziko, že ženy budou potřebovat další operaci. Jak ukazují statistiky FDA, až u 20 % žen musí být implantáty kvůli komplikacím do 8–10 let po operaci odstraněny,“ vysvětlil pro CNN plastický chirurg Tommaso Addona, prezident Long Island Plastic Surgical Group v New Yorku.