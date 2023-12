Tipy, jak předejít kocovině a jak ji léčit, pokud se dostaví

Oslavy konce roku se nezadržitelně blíží a s nimi vedle radovánek i některé nepříjemnosti. Co se mohlo večer zdát jako příjemná zábava s přispěním alkoholu, přerostlo do rána v řádnou kocovinu. Nejlepším „lékem“ na kocovinu je jí předcházet. Jak se z ní ale co nejdříve dostat, když už vás přepadla?

Článek Třes rukou, dunění v hlavě, bušení srdce spolu s dalšími nepříjemnými doprovodnými příznaky, jako jsou závratě, nevolnost, zvracení, citlivost na světlo nebo nepředstavitelná žízeň. Tak nějak vypadá pro mnohé kocovina. Alkoholové večerní opojení vyprchalo a tělo aktuálně bojuje s dehydratací, žaludečními potížemi a dalšími nepříjemnostmi. To je chvíle, kdy slíbíte téměř nemožné, jen aby vám bylo lépe. Jak bylo napsáno výše, nejlepším lékem je prevence. Jak si ale užívat oslavy, aby byly následky minimální, když se alkoholu nechcete zcela vzdát? Pijte na plný žaludek Pokud si myslíte, že kocovinu odvrátíte tím, že se po nočním popíjení ještě následně v noci pořádně najíte, je to omyl. To už je příliš pozdě. Raději se najezte pořádně ještě předtím, než vezmete nějaký drink do ruky, a nezapomeňte něco uzobávat i během večera. Alkohol jako pomocník pro zlepšení sebevědomí? Jde to i bez něj „Jídlo v žaludku může zpomalit příznaky kocoviny,“ uvádí pro CNN Robert Swift, profesor psychiatrie a odborník na lidské chování na Brown University’s Warren Alpert Medical School na Rhode Islandu. Proč jídlo pomáhá? Protože většina alkoholu není absorbována prázdným žaludkem, ale prostřednictvím střevního traktu. „Když si dá někdo alkohol nalačno, alkohol se v žaludku s ničím nezředí, o to víc se ho bude vstřebávat do těla. V plném žaludku se naopak nacházejí potřebné enzymy a žaludeční šťávy, které alkohol naředí,“ dodává Swift. Zůstaňte hydratovaní Totéž co pro jídlo platí i pro pitný režim – samozřejmě ten nealkoholický. „Pokud se alkohol smíchá s vodou či jinými nealko nápoji, je zředěný, tudíž ve střevech není tak dráždivý a napáchá v nich méně škody,“ doplňuje odborník. Pravidelné popíjení vody mezi alkoholickými drinky má pak i další výhodu. „Primární příčinou kocoviny je dehydratace a ztráta tekutin spolu s vitaminy a minerály. Proto je hlavně voda mezi drinky tak důležitá,“ dodává k tomu bývalý šéf Centra alkoholových studií na Rutgers University John Brick s tím, že už tři alkoholové drinky mohou mít za následek ztrátu až litru vody během několika hodin. Pivo, víno či méně míchané drinky Obecně se má za to, že tmavé pivo a lihoviny způsobují vyšší intenzitu kocoviny než například piva jemnější, čiré likéry nebo bílé víno. Pokud tedy můžete, raději se vyhněte těžkým lihovinám a samozřejmě také míchání různých druhů drinků. Jak se jednoduše odpoutat od alkoholu Skutečně účinná prevence je ale jen jedna, nepijte. „Na kocovinu neexistuje jediný účinný lék, protože je tu celá řada složitých faktorů, které ji způsobují. Což je také důvodem, proč je nejlepší se alkoholu zcela vyhnout,“ říká Swift. Jak léčit kocovinu Nechcete zcela abstinovat, vsadíte tedy na velmi umírněné popíjení. Ani to ale nezaručí, že se kocovina nedostaví. Je známo, že alkohol dehydratuje – proto určitě doplňujte ztracené tekutiny vodou nebo nějakým druhem sportovního nápoje s elektrolyty. Hydratace je důležitá ale už předtím, než si půjdete lehnout – proto si večer dopřejte tolik vody, kolik v pohodě zvládnete, stejně tak ihned po probuzení. „Pokud máte kocovinu, může pomoci i malý šálek kávy, pokud jste na ni běžně zvyklí. Než ale začne kofein působit, může to trvat až 20 minut, než se budete cítit lépe. Když vám ale nepomůže, raději si ji víc nedávejte,“ radí Brick. Dobrým pomocníkem je také pohyb. Nezapomeňte proto na lehké protažení, které v klidu zvládnete, stejně tak se jděte na chvíli projít – a ani tehdy nezapomínejte na hydrataci. Jak alkohol působí na mozek a po kterých nápojích hrozí větší kocovina