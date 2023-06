Revmatici najezdí za léčbou až stovky kilometrů

V Jihlavě však Jana Křížková nemá nikoho, kdo by ji léčil. Musí proto jezdit do 150 kilometrů vzdálené Prahy do Revmatologického ústavu. Podobně je na tom spousta jiných pacientů, které trápí revmatické problémy. Revmatologů je totiž v Česku velmi málo a pacienti jen přibývají.

„Naši členové jsou na tom podobně. Tři jezdí do Prahy, dvě na Moravu, jeden pán nenašel lékaře vůbec. Neléčí se a trpí,“ uvedla. „Já bych to teoreticky měla blíž do Brna, což je od nás sto kilometrů. Ale na Prahu jsem už zvyklá, a tak velký rozdíl ve vzdálenosti to už není,“ řekla.