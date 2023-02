Nová naděje na elixír mládí. Pomoci má lék na artritidu

Vědci již dlouho zjišťují, zda by bylo možné „vrátit čas“ a prodloužit starším pacientům život pomocí transfuzí krve od mladých a zdravých lidí. Nová studie vědců z Kolumbijské univerzity v New Yorku, zveřejněná v časopise Nature Cell Biology, však podle webu Study Finds ukázala, že by to mělo být možné i bez použití cizí krve, jen s použitím léku.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek Podle doktorky Emmanuelle Passeguéové přináší stárnoucí krevní systém organismu „mnoho špatných důsledků“. „Sedmdesátník s krevním systémem čtyřicátníka by mohl mít větší zdravotní rozpětí, ne-li delší život,“ soudí expertka, která spo­lu s postgraduálním studentem Carlem Mitchellem zkoumala protizánětlivou látku anakinra. Látku prodávanou pod jménem Kineret schválili pro použití proti revmatoidní artritidě. Podle Passerguéové dokáže zvrátit některé dopady stárnutí na systém krvetvorby. Její spolupracovník Mitchell tvrdí, že výsledky výzkumu ukazují, že strategie, jako je použití protizánětlivých léků, „jsou slibné pro udržení zdravější krvetvorby u seniorů“. Výzkumný tým však zatím prováděl testy jen u stárnoucích myší. Účinky léku zjistil při zkoumání na tvorbě krve v těle myší i lidí. Úpadek začíná kolem padesátky Passerguéová a Mitchell analyzovali také místa, kde se tyto buňky nacházejí v kostní dřeni. Jak člověk stárne, začínají se kmenové buňky měnit. Produkují stále méně červených krvinek a leukocytů zajišťujících imunitu. To může vést k potížím, jako je anémie (chudokrevnost) i k oslabení imunitního systému. Krvinky, které vytvářejí stárnoucí systém, mají větší problémy i s udržováním své genetické struktury, což může vést ke vzniku rakoviny krve, tedy leukemie. „Víme, že kostní tkáň začíná degradovat, když je lidem kolem padesátky. Léčba starších pacientů protizánětlivými léky by měla pomoci s udržením zdravější produkce krve,“ řekla podle tiskové zprávy profesor­ka, která doufá, že její vý­zkum povede brzy ke klinickým zkouškám. Zároveň upozornila, že jen při hlubokém porozumění situaci v těle bude možné určit přístupy, které mohou stárnutí skutečně oddálit. Krev by mohla být elixírem mládí, tvrdí vědci Věda a školy