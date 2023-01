Řekli jí, že má astma, inhalátor ale nefungoval. Správnou diagnózu se dozvěděla po letech

Málokdo si umí představit, co kvůli neustálé dušnosti trvající několik let Kirsty Brydgesová prožívala, zvlášť když na její potíže nic nefungovalo. Kromě sípání, kašle a chrapotu ji tížil i obrovský strach, že se jedná o něco závažnějšího, než je astma.

Při jedné z kontrol jí sestra provedla speciální průtokový test, který diagnózu astma zpochybnil. Tehdy přešla k jinému praktickému lékaři, který na základě jejích potíží a výsledků vyšetření řekl, že se pravděpodobně jedná o reflux neboli gastroezofageální refluxní chorobou (GERD), kdy se žaludeční kyselina opakovaně dostává do jícnu, a to obvykle kvůli tlaku nebo problémům se záklopkou, jež žaludek s jícnem spojuje. Praktik jí tedy odkázal na specialistu. Ten provedl endoskopii a na základě zjištění tuto diagnózu potvrdil.

Bohužel u některých lidí může být dušnost jediným příznakem refluxu, o to snadněji tak může dojít k záměně diagnózy. Podle studie z roku 2017 zveřejněné v Journal of the American Medical Association se přitom jedná o poměrně běžný jev. Z 613 diagnóz s astmatem bylo na základě podrobnějších testů zjištěno, že až u jedné třetiny se nejedná o astma, ale reflux.