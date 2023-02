Původně valentinské šifle pečou manželé celoročně

„Šifle jsou obdélníčky rozdělené na 24 dílků. Dělávaly se i ve formách, já je dělám od ruky. Vykrojím z vyváleného těsta obdélníček a naznačím do něj 24 dílků,“ popsal cukrář, jak zvláštní cukrovinka vzniká. Upozornil, že na kilo mouky se vždy dává půl kila medu.

Do jedné dávky dávají Gilarovi šest kilo mouky, tři kila medu, kilo a půl cukru, 24 vajec, kypřicí prášek nebo sodu a 100 gramů koření. „Skořice, hřebíček, fenykl, badyán a anýz. Musí se to ale smíchat ve správném poměru. Ten je důležitý, aby to mělo tu správnou chuť.“