Proč často marodíme kolem Vánoc

Pro začátek jedno uklidnění pro ty, kteří v tomto období onemocní pravidelně, ale jinak jsou v podstatě zdraví: „Jestli tito lidé jednou dvakrát ročně prodělají nachlazení, tak je to vlastně v pořádku. I to přirozeným způsobem formuje naši imunitu,“ říká alergolog a imunolog Radek Klubal, vedoucí lékař Medicínského centra Praha.

„Ovšem v okamžiku, kdy je stresu moc nebo je téměř nepřetržitý a náš organismus neustále stimuluje nadledvinky k produkci dalšího kortizolu, tak ho laicky řečeno vyždímáme. Imunitní systém ho nedostává ve správném množství a už to může vést k poruše jeho funkce. A my můžeme onemocnět,“ vysvětluje lékař.

Nejjednodušším lékem na posílení imunity je podle lékaře zkusit si vybavit, jak jsme žili přibližně ve věku 10 let. Kdy jsme chodili spát, co jsme jedli, jak často jsme se hýbali. A zkusit tak chvíli žít. Co to znamená v praxi?