Chladnější bydlení je zdravější, pokud nejsme už moc zdegenerovaní, říká imunolog

Na podzim a v zimě kolem sebe snad nenajdeme živou duši, která by nekýchala nebo nesmrkala. Lidově se říká, že naše imunita dostává zabrat. A vzhledem k tomu, že probíhá energetická krize, kdy všichni šetříme hlavně s teplem, tak je dost možné, že právě tohle se na naší imunitě také podepíše. Do podcastu Neklepat! přijal pozvání imunolog a alergolog Radek Klubal, který vysvětlí, co se s naší imunitou v zimních měsících děje, proč je dobrý takzvaný studený odchov a jak vůbec v dnešní době „přežít“.