Nic pro slabé povahy. Studie zjistila, jaké nečistoty lze najít na rukou

Název ani datum konání konference nebyly uvedeny, a možná je to i lepší. Výsledky totiž nejsou nijak povzbudivé. Vědci, odborníci na forenzní analýzu, odebrali od 66 (45 žen a 21 mužů) lidí vždy jeden stěr z každé ruky, celkem tedy 132 vzorků.

Zbytky se pro někoho možná nepřekvapivě našly na rukou žen, nikoli mužů. Jedna z žen (ve věkové skupině 18–29 let) si ruce myla hodinu před odběrem, další (ve věkovém rozmezí 40–49 let) tři hodiny předtím. Vědci ovšem nebyli schopni poznat, zda to bylo kvůli nedávné sexuální aktivitě „nositelek“, nebo zda se takto „neinfikovaly“ z nějakého jiného povrchu.