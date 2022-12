Narodil se s jednou ledvinou. Po čtyřicítce mu začala selhávat

Tehdy 18náctiletý Sven z Plzně nemohl informaci vůbec uvěřit, protože neměl nikdy žádné zdravotní komplikace, které by na absenci jedné ledviny poukazovaly. S jednou ledvinou se narodil a také žil až do svých nynějších 44 let bez problémů – bez zjevných příznaků.

Ve skutečnosti však v jeho organismu skrytě propuklo progresivní chronické onemocnění ledvin, které bylo v srpnu tohoto roku diagnostikováno ve středně pokročilém stádiu.

„Jako mladý jsem tu informaci tenkrát moc neřešil, neuměl jsem si ani představit, co to znamená. Vzpomínám si jen, že to na mě padlo, když jsem se vrátil domů. Šel jsem to říct mámě a samozřejmě mě pak přepadaly otázky, proč zrovna já, jak budu dál žít a podobně. Ale žádná omezení jsem neměl, život šel dál,“ vzpomíná otec dvou malých dětí.

Preventivní prohlídky ledvin

Sven pracuje jako manažer ve zdravotnictví a sleduje osvětové kampaně k různým závažným onemocněním, které vyzdvihují důležitost preventivních prohlídek. Mimo jiné se tak dozvěděl také o existenci preventivní prohlídky ledvin.

„Na prohlídku hrazenou pojišťovnou zahrnující orientační vyšetření moči má každý pacient nárok jednou za dva roky. U pacientů s diabetem, hypertenzí či kardiovaskulárními komplikacemi ji doplňuje také laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace. A to od 50 let věku každé čtyři roky.

Tato vyšetření umožňují včasnou diagnostiku onemocnění ledvin. Díky tomu může být pacient referován do specializovaného nefrologického pracoviště a zahájena léčba. Cílem je zpomalit rozvoj onemocnění a snížit nutnost dialyzační léčby,“ vysvětluje profesorka Romana Ryšavá z Kliniky nefrologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Foto: archiv Svena Behringa Sven má dvě malé děti, pro které tu chce být zdravý co nejdéle.

Přestože Sven nikdy neměl žádné potíže, rozhodl se vyšetření absolvovat.

„Byl jsem hodně překvapený, když mi lékaři sdělili, že funkce mé jedné ledviny postupně selhávají. Jsem typický zástupce té části populace, která chodí k lékaři jen, když jí něco je. Já chodil na očkování proti chřipce nebo když jsem měl angínu. Ačkoli jsem neměl žádné příznaky ani komplikace, nakonec jsem sám na preventivní vyšetření ledvin šel – a díky tomu se onemocnění podařilo podchytit ve fázi, kdy je stále možné brzdit jeho progresi,“ popisuje Sven.

Zastavení

„Přiznám se, že to pro mě bylo zastavení, přišlo zamyšlení nad dalším životem s nemocí. Nyní jsem ale v pravidelné nefrologické péči, lékařům plně důvěřuji a spoléhám i na medicínský pokrok, který v současné době postupuje rychle kupředu,“ říká Sven, který je otec dvou malých holčiček. Obě mají ledviny zdravé, což je pro něj to nejdůležitější.

„Člověk chce žít hlavně pro děti,“ přiznává Novinkám Behring.

Sven měl v tomto ohledu štěstí v neštěstí. Stal se jedním z prvních pacientů, kterým byl k léčbě nasazen lék úspěšně používaný v diabetologii, jenž byl teprve nedávno schválen také pro použití v nefrologii. Prognóza je ovšem nadále nejistá. Proto také Sven sdílí svůj příběh s veřejností.

Foto: archiv Svena Behringa Bez podpory partnerky a rodiny by prý diagnózu zvládal jen těžko.

„Dokud je člověk zdravý, tak si ani neuvědomí, že to není automatické. Až s diagnózou jsem změnil priority a začal jsem si uvědomovat hodnotu života. Chtěl bych lidem vzkázat, aby mysleli na své zdraví, a choďte na prevenci. Kdybych na ní nebyl a přišlo by se na to třeba až za pět let, mohl jsem být už na dialýze,“ apeluje prostřednictvím Novinek.

