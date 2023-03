Je vaše menstruace v pořádku? Zaměřte se na pět bodů

Menstruace je od určitého věku součástí ženského života. S tím se pojí i mnohé otázky, jak by měla probíhat, co je a není v pořádku. Po kolika dnech by se měla opakovat, a značí bolesti vždy nějaký problém?

Vzhledem k tomu, že menstruace se týká nemalého procenta populace, a už dávno není toto téma tak tabu, jako bývalo, je v současnosti mnohem snazší si dohledat na internetu informace o tom, co je a není dobré, jak by měla menstruace probíhat atd. Ani odborníci se ale ne vždy přesně shodnou, co je v tomto ohledu považováno za „zdravé". Menstruační cyklus trvá 28 až 35 dní Jak dlouho trvá „správný" menstruační cyklus, tedy období od prvního dne menstruace do posledního dne před další menstruací? Podle Aminy Khanové, asistentky a členky lékárnické komory, je ideální rozpětí 28 až 35 dní, cokoli delšího, nebo naopak kratšího může značit hormonální nerovnováhu. Podle britské Národní zdravotní služby (NHS) i dalších odborníků je „norma" od 23 dní po 35. Některé aplikace pro sledování periody dokonce uvádějí i 21 dní. Nicméně odborníci se shodují na tom, že kratší období může značit hormonální nerovnováhu, jako například nízkou hladinu progesteronu, uvádí server Daily Mail. Mezi další příznaky nízké hladiny progesteronu (ženského pohlavního hormonu) se řadí špinění mezi menstruacemi, únava, nízké libido, podráždění nebo také častější infekce močových cest. Pro menstruaci kratší než 21 dní se užívá termín polymenorea – a může za ní stát stres, infekce nebo endometrióza. Pokud je menstruace naopak delší než 35 dní, nazývají ji odborníci termínem oligomenorea – často se vyskytuje spolu se syndromem polycystických ovarií (stav, který ovlivňuje fungování vaječníků). Bezbolestný průběh Dalším znakem „zdravé" menstruace je podle Khanové to, že je bezbolestná. Ovšem toto tvrzení zpochybňuje gynekolog Amit Shah, spoluzakladatel kliniky reprodukční medicíny Fertility Plus v Londýně. Podle jeho vyjádření rozhodně nelze bezbolestnost brát jako jediný faktor zdravé menstruace. I určité nepohodlí je u některých žen normální a jejich menstruace je i tak v pořádku. Jakmile se ale objeví silnější a přetrvávající bolesti, je rozhodně potřeba se svěřit odborníkovi. Krvácení trvá tři až sedm dní Co se týče samotné délky krvácení, je podle Khanové za zdravé považováno rozmezí 3 až 7 dní. NHS toto rozmezí poupravuje dokonce už na dva až sedm dní, přičemž „nejběžnější" je pět dní. Poměrně všichni se pak shodují, že krvácení delší než sedm dní už je rozhodně netypické a měl by o něm vědět odborník. U kratšího krvácení, přesněji třeba 2-3 dny, naopak podle odborníků nemusí jít o běžnou menstruaci a může to být projevem těhotenství. Podobně tak může být jednodenní krvácení příznakem potratu. Premenstruační syndrom Premenstruační syndrom je pojem, který zahrnuje různé potíže objevující se každý měsíc několik dní před menstruací. Čím více se menstruace blíží, tím se obvykle zhoršují, během menstruace většinou mizí. Skupina potíží je poměrně obsáhlá, spadají do ní například citlivá prsa, oteklé nohy, bolesti v podbřišku, bolesti zad a hlavy, nevolnost, trávicí potíže, podrážděnost nebo poruchy spánku. Podle odborníků z NHS jsou podobné příznaky způsobené změnou hladiny hormonů během menstruačního cyklu. Podle Khanové ale takové projevy nejsou zcela normální, i když jsou velmi časté, a měly by se řešit. Barva menstruační krve Pátým znakem, který uvádí Khanová jako projev „zdravé" menstruace, je jasná červená barva menstruační krve bez sraženin. Jakákoli změna oproti tomuto stavu je projevem špatného zdraví. S tímto ale opět doktor Shan příliš nesouhlasí, respektive tvrzení poupravuje. „Pokud jde o menstruační krev, liší se člověk od člověka. Do běžné normy se ale počítá jasně i tmavě červená," popisuje. Jasně červená ukazuje na čerstvou a rychle odtékající krev, tmavě červená je pak viditelná převážně po ránu nebo také při nemoci, kdy žena déle leží a krev je v těle déle. Stejně tak se může objevovat ke konci krvácení. Rovněž dodává, že i krevní sraženiny se dají v určitém ohledu považovat za normální. Většinou se objevují u silnějšího krvácení – zpozornět je třeba tehdy, pokud by byly větší než 2,5 cm. Oba se pak shodnou na tom, že jsou i odstíny menstruační krve, jež jsou rozhodně varováním a měl by o nich vědět gynekolog. Hnědá až černá krev může být možným příznakem potratu nebo mimoděložního těhotenství, světle růžová pak příznakem anémie nebo perimenopauzy. Oranžová často značí smíchání krve s cervikální tekutinou, což může poukazovat například na trichomoniázu nebo bakteriální vaginózu. Šedá bývá projevem infekce, v těhotenství pak může signalizovat potrat.