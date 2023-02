Jak před koncem zimy dodat tělu energii

Sociální vazby jsou neuvěřitelně důležité pro udržení dobrého zdraví. Což se potvrdilo i během koronavirové epidemie. Sociální izolace v mnohých z nás vyvolala nejen špatnou náladu, ale i únavu. Nejpatrnější to přitom bylo u stárnoucích lidí, u nichž přitom izolace byla tehdy největší.

Výzkumy navíc naznačují, že pokud přidáte více fyzické aktivity do své každodenní rutiny, zlepší se vám nejen nálada, ale celkově se budete cítit i méně unaveni.

Zkuste se proto zastavit a popřemýšlet, co vám způsobuje největší stres a vyčerpání a zda je ve vašich silách tyto stresové záležitosti odstranit ze života nebo alespoň minimalizovat.

Někdy zdroje stresu nelze zcela z života odstranit, pak je o to důležitější se ho naučit alespoň kompenzovat třeba tím, že si najdete dostatek času na odpočinek, procházku na čerstvém vzduchu, ale i na cokoliv, co máte rádi, co vám dělá radost. A je jedno, zda jde o přečtení knížky, podívání se na oblíbený film či seriál nebo vyleštění auta či vyrobení něčeho hezkého apod.