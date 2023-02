Varovné signály, které naznačují, že vašemu manželství hrozí rozvod

Ano, každého občas napadne, že by partner mohl být méně vznětlivý, více starostlivý nebo empatický. Pokud si ale na denní bázi přejete, aby partner byl jiný, pak váš vztah není v pořádku.

V každém vztahu nastane chvíle, kdy musíte ubrat ze svých nároků a najít kompromis, který bude vyhovovat vám oběma. Problém ale nastává ve chvíli, kdy se partnerovi neustále podřizujete a vzdáváte se všeho, co máte ráda. Pokud patříte k ženám, které by pro svého manžela snesly modré z nebe, a to na úkor vlastních potřeb, sundejte nohu z plynu. A zkuste se zamyslet nad věcmi, které od života skutečně chcete.