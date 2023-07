U většiny lidí začíná nevěra nevinně. Prvotní známky, jež na ni mohou upozornit

Oblékáte se jinak, nosíte více make-upu nebo volíte jiný parfém do práce v naději, že narazíte na svého oblíbeného kolegu? Pokud se navíc přistihnete, že o dotyčném stále přemýšlíte a chcete ho vidět co nejčastěji, pak jste hranice rozhodně překročila.

To samé samozřejmě platí i obráceně – každopádně je nutné takovou situaci zhodnotit a být k sobě upřímní, co se týče aktuálního vztahu. Jestli jsou v něm jakékoli trhliny, nevěrou, ani tou emoční, je nespravíte.

Jsou ve vašem vztahu chvíle, kdy před partnerem skrýváte informace – třeba o tom, kdo vám volá, píše, nebo mu nesdělujete všechno, co si myslíte nebo zažíváte? I to je známkou podvádění.

Zkuste se na to podívat z druhé strany – jak byste se cítila, kdyby to samé dělal partner? Pojala byste nějaké podezření, vadilo by vám to? Každopádně takové chování je vůči partnerovi velmi nevhodné.