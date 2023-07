Třináct problémů, které mohou nastat ve vztahu se starším mužem

Pokud je váš partner o dost starší, pravděpodobně má za sebou manželství, možná má děti, je rozvedený. Zkrátka co se vztahů týče, má už něco za sebou. Když v konverzaci vyvstane téma předešlých vztahů a partnerů, můžete si připadat hloupě, pokud máte méně zkušeností.

Kromě odlišných zkušeností s láskou se s partnerem můžete snadno odcizit, pokud se vaše představy o budoucnosti neshodují. Jestliže partner v minulosti prošel nepříjemným rozvodem nebo si splnil cíl mít děti, je dost možné, že další manželství nebo potomky nechce. Naopak pro vás to může být další milník ve vztahu.

Vzhledem k věkovému rozdílu nemusí být pro vašeho partnera vždy jednoduché pochopit, čím si zrovna procházíte. Zatímco vy měníte práci nebo si kupujete dům, on už to vše zažil. Server Bolde upozorňuje, že může být frustrující, když člověk po vašem boku nerozumí vašim strastem a radostem. Nemůže je pak prožívat s vámi.

Mládí má už za sebou, stejně jako různé experimentování a pokusy omyly. Už ví, co od života chce, a není ochotný to měnit. Může to být problém, pokud vy neustále toužíte po nových věcech a hledáte sama sebe.