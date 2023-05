Ideální věkový rozdíl ve vztahu podle vědců

Zářnými příklady, že velký věkový rozdíl mezi partnery stále vyvolává velké debaty i zájem veřejnosti, je například herec Leonardo DiCaprio (48), jehož přítelkyně nedosahují věku 25 let, nebo herec Robert De Niro, jehož přítelkyni je 45, a on se ve svých 79 letech stal posedmé otcem, uvádí server Independent .

„Kdybych byl o 20 let starší než moje žena, nikoho by ani na vteřinu nenapadlo, že spolu nemůžeme legitimně být. Ale protože je o více než 20 let starší ona, není podle mnoha lidí náš vztah udržitelný, možný,“ uvedl tehdy pro list The Parisien.