Tři zásadní důvody, proč si ve vztahu raději vždy říkat pravdu

„Bez ohledu na to, jaká může být pravda nebo jak bezvýznamné se vám může vaše tajemství zdát, podobné lhaní nebo vyhýbání se pravdě dříve či později spustí lavinu problémů. Nic není kontraproduktivnější pro pěstování otevřeného a upřímného vztahu než mít před sebou tajemství,“ popisuje zjištění ze své více než třiadvacetileté praxe pro server Yourtango párová terapeutka Rachel Moheban-Wachtelová.

Říkáte si, že co protějšek neví, to mu přece nemůže ublížit? Nebo že jedna tzv. bílá lež nevadí? Vadí, protože i bílá lež, tedy ta, kterou říkáme většinou ve chvíli, kdy nechceme ranit něčí city, je pořád lží a dříve či později buď ona sama, nebo její odhalení i tak ublíží. „Jakýkoli podobný důvod by neměl být dostatečně přesvědčivý k ohýbání pravdy,“ tvrdí terapeutka.