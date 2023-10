Teenageři dostávají na mobil stovky upozornění za den, ničí to jejich zdraví

„Pracuji s teenagery a mladými lidmi 40 hodin týdně. Tento průzkum přesně popisuje, co se děje. Dokonce i během sezení se mnou jim chodí upozornění na skvělý videoklip nebo cokoli jiného, a to v počtu desítek oznámení,“ dodává k tomu psycholog z amerického Chicaga John Duffy.

„Zatímco mnozí dospělí jsou schopni zcela vypnout svá zařízení, nebo je alespoň ztlumit, když jsou na schůzce nebo kdekoli jinde, kde se to nehodí, teenageři to zásadně nedělají. Automatický impulz je pak přitáhne k tomu se podívat na každé jednotlivé oznámení, které přijde,“ dodává k tomu odborník.

Výzkum podle odborníků jasně potvrdil, že mobilní telefony jsou u mladých neustálým společníkem, který jim ovládá život a oni mnohdy nevědí, jak to změnit. „Nejhorší“ je podle zjištění TikTok, který nejenže mladí používají nejvíc, ale i jeho algoritmus, který nabízí obsah, který má co nejvíce dotyčné zaujmout, je mnohem „agresivnější“ než na jiných sítích.

„Nadměrné užívání telefonu a tlak, který je u nich vyvíjen na odpověď, mohou vyvolávat úzkost a stres, i když si to mnozí neuvědomují. Když se k tomu přidá skutečnost, že oznámení nejsou často ani od přátel, ale od ‚neznámých‘ lidí na sítích, jde často o drby a další ‚nepodstatné‘ věci, je to o to horší,“ dodává k tomu Duffy.

„Sám vyzývám rodiče i teenagery, se kterými pracuji, aby vypnuli nepotřebná oznámení, případně se na ně dívali jen několikrát za den. U většiny teenagerů je to cca 4-5 oznámení za den. Pokud je to ještě méně, už je ovládá strach, že by mohli přijít o něco, co je pro ně důležité,“ upozorňuje Duffy.