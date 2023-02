Jednoduché způsoby, jak neutralizovat závist

Závist je lidská emoce, která dokáže v životě napáchat nemalé škody. Touha po něčem, co má někdo jiný a my ne, často přerůstá do rozměrů, kdy začne zamlžovat i do té doby zcela logické uvažování jedince. Zkuste ji pochopit a vyrovnat se s ní dříve, než vám negativně ovlivní život.

Foto: Profimedia.cz Závidíte kolegyni lepší práci, vyšší plat nebo třeba manžela?

Závist provází lidstvo odnepaměti. Je rovněž jedním ze sedmi smrtelných hříchů, o kterém se dříve příliš nemluvilo, a v současnosti to není o moc lepší. Obecně jde o téma, které je tabu. A to i přesto, že většina lidí někdy v životě někomu záviděla. Jedna rozsáhlá dotazníková studie například prokázala, že až 75 procent všech lidí někdy přiznalo kariérní závist. V reálu vám to ale přizná málokdo. Jde o tajemství, které bohužel nejvíc ničí vaši úctu, uvádí pro server Psychology Today behaviorální vědkyně Nuala Walshová. Nejde ale samozřejmě jen o práci. Toužíme po mnoha jiných věcech, které ale často kvůli nedostatku schopností, finančním možnostem nebo jiným okolnostem nemůžeme mít. Závist souvisí s vnímanou férovostí a identitou. Výzkum psychologa Abrahama Tessera například jasně ukázal, že lidé jsou mnohem více nešťastní, když je zdrojem jejich závisti blízký kolega nebo příbuzný, spíše než třeba nějaká celebrita nebo naprostý cizinec. Což dává smysl. Nepohybujete-li se v určitých společenských kruzích, asi vám nebude tolik vadit, že nemáte přesně to, co mají lidé, kteří jsou v nich jako doma. Jakmile ale dostane váš kolega přidáno, a vy ne, nebo si soused pořídí nové auto, bude to mít na vaši psychiku mnohonásobně větší dopad. Existují rozdíly mezi pohlavími, co se závisti týče? Nejeden výzkum ukazuje, že muži a ženy touží po rozdílných věcech. Ženy obecně více zohledňují vzhled a popularitu, muži pak finance a tzv. „statusové" položky. Samozřejmě se najde i řada výjimek. Závist a vliv na rozhodování O tom, že je závist toxická emoce, není pochyb. Čím více se ale člověk nechá negativními emocemi ovládat, o to horší to pak bývá. Závist dokáže zamořit pracoviště, domov i přátelské vztahy. Její výrazná negativita snižuje morálku, motivaci, výkon i pohodu člověka. Ovlivňuje schopnost zpracovávat informace s chladnou hlavou, což je nezbytné pro racionální rozhodnutí. Nezvládnutelná závist pak může podle vědkyně ovlivňovat i investiční rozhodnutí. Protože ji ale mnozí lidé považují za malichernou, o to víc se ji snaží skrývat. Jenže právě taková snaha je naprostým „odsavačem" energie. Způsoby, jak ovládat závist „Je důležité vidět závist v sobě i ostatních. Když se jiným dostane uznání nebo slávy a vám ne, vaše sebevědomí dostane ránu. Snadno se pak dostanete do stavu, kdy druhému úspěch nepřejete. Právě takový negativní způsob myšlení je ale potřeba se naučit ovládat," tvrdí Walshová a přináší několik strategií, jak zabránit tomu, abyste si zničili vlastní morálku a dělali nesprávná rozhodnutí. 1. Přeorientujte se na vděčnost. Važte si toho, co máte. Soustřeďte se na své vlastní schopnosti, abyste si zvýšili sebevědomí. Tato změna vám pomůže přijímat úspěch ostatních. 2. Omezte srovnávání. Jakékoli porovnávání ve vás jen vyvolá špatný pocit, jako když například zjistíte kolegův plat. Místo abyste se dívali nahoru na to, co nemáte, porovnávejte se spíše tzv. „směrem dolů". Poměřte raději své staré a nové já a pochvalte se za to, kam jste se dostali. 3. Oddělujte. Zeptejte se sami sebe, jestli vám vadí daná osoba jako celek, nebo jen to, co má. V tom je rozdíl. 4. Pozor na kontakt. Máte-li ve své blízkosti někoho, komu závidíte, může být vhodné si udržovat určitý odstup. U někoho naopak může pomoci bližší kontakt s danou osobou, čímž lze toxicitu závisti poněkud „rozředit" a danou osobu více polidštit. Je to ale velmi individuální. 5. Získejte perspektivu. Všichni to chtějí, ale nikdo nemá všechno. I bohatí a mocní chtějí vždy víc. A společnost tomu příliš nepomáhá manipulací s našimi emocemi, aby tuto potřebu ještě podpořila. Nenechte se tím ovládnout. 6. Pozor na klíčové akce, večírky. Pokud se účastníte různých firemních či rodinných akcí, večírků, setkání, je potřeba si uvědomit, že právě na nich je velký prostor pro uštěpačné komentáře na adresu kohokoli, kdo byl povýšen, oceněn nebo si třeba staví nový dům. Snažte se takové informace regulovat. „Hlavně si uvědomte, že se život mění. To, po čem toužíte nyní, za čas přejde. Objeví se nová výzva, další příležitost. Pokud to dokážete, přeměníte to ve své velké aktivum," uzavírá vědkyně.