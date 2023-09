Roztomilost může být nevinná hra, ale i chytrá zbraň

Nádhernou blondýnku Marilyn Monroe, vlastním jménem Normu Jeane Mortensonovou, netřeba příliš představovat. Ikonu 50. let dokumentaristé popisují jako ambiciózní a pracovitou ženu, která se z pěstounské péče dostala až mezi hollywoodskou špičku.

Roztomilost podle Kringelbacha vnímáme, chtě nechtě, opravdu velmi intenzivně: „Výzkum na toto téma, do kterého jsem měl příležitost nahlédnout, ukazuje, že jde o záležitost více než jen čistě vizuální. Najednou zapojíme všechny smysly, silně přitahuje naši pozornost,“ vysvětluje s tím, že mozek na roztomilost promptně reaguje a ponouká nás k jednání v podobě pečování.

To vše bez potíží přijímáme u dětí či mláďat. U dospělých ovšem roztomilost vnímáme komplikovaněji. První spontánní dojem je jedna věc, po čase se k ní ale stavíme až nedůvěřivě. Zvlášť když si uvědomíme, že v sobě máme zakódováno reagovat mile.

Také si dobře uvědomujeme, jak je snadné roztomilost použít k manipulaci a k dosažení svého. O čemž by i zmíněná Marilyn Monroe mohla vyprávět… Z výsledků studie vědkyně Laury Venzové z roku 2022 vyplývá, že hrát si na naivnějšího a hloupějšího je v pracovním prostředí velice běžné.

To je samozřejmě trochu extrém, nicméně už předškoláci často podvědomě pochopí, že do široka otevřené oči a prosebně sepnuté ručičky jim u milujících rodičů zařídí mnohem láskyplnější chování. A sklopená hlava spolu se skleslými rameny jim zvyšuje šance na to, aby se snadno dostali z průšvihu.