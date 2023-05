Osm znaků, že spolu trávíte moc času

I když je člověk plný lásky a myslí jen na svého partnera, je důležité nezapomínat na sebe a své zájmy a priority. Existují určité signály, které vám napovědí, zda vám romantický vztah nekrade celou vaši identitu. Ty nejvýraznější popsal vztahový server Bolde.

1. Začínáte se stávat jednou osobou

Když spolu trávíte hodně času, je nevyhnutelné, že se na vás přenesou některé zvláštnosti a vlastnosti druhého člověka. Začnete používat stejné fráze a dokončovat věty toho druhého. To je ale roztomilé jen do určitého okamžiku. Pokud sdílíte všechny své koníčky, nepamatujete si, kdy jste byli naposledy na něco pozváni jako samostatní lidé, nebo netušíte, co dělat, když ten druhý není nablízku, je to něco, nad čím byste se měli zamyslet.

2. Už spolu nic nepodnikáte

Většina času, který spolu trávíte, je doma. Proč byste taky chodili ven, když budete stejně pořád jen spolu? Jenže chodit na rande je zásadní pro udržení jiskry ve vztahu. Pestrost je kořením života, a pokud si nepamatujete, kdy jste partnera naposledy viděli v něčem jiném než v pyžamu nebo špinavém tričku, zajděte si na rande, a to co nejdřív.

3. Váš sexuální život stagnuje

Sex není ve vztahu to nejdůležitější, ale nenalhávejme si, že na něm nezáleží. Pokud se od sebe neodtrhnete celý den, může to zabít vaši intimitu v posteli. Váš vztah zevšední a přestane být vzrušující.

4. Berete toho druhého za samozřejmého

Pokud spolu trávíte hodně času, už si přestáváte vážit maličkostí, které pro vás partner dělá. To je ale začátek konce a je pravděpodobné, že vás to oba začne dráždit. Pokud máte v poslední době pocit, že nemůžete vystát to, jak váš partner dýchá nebo žvýká, možná je na čase začít věci přehodnocovat.

5. Nedokážete si představit nebýt v neustálém kontaktu

Nejenže jste nepřetržitě bok po boku v reálném životě, denně si vyměníte desítky textových a hlasových zpráv. Píšete si o každém detailu, který se vám během dne stane včetně toho, co jste si dnes dali k obědu. Ano, zdravá komunikace je klíčová. Není ale normální být neustále nalepený na svém telefonu a čekat, co vám napíše váš partner. Rychle to může sklouznout také k žárlivosti, když vám zrovna hned neodepíše.

6. Už ani nevíte, jaké to je mít čas jen pro sebe

Kvalitní čas strávený sám se sebou je zásadní a jeho zanedbávání ničí vás i vaše vztahy. Ne, opravdu se nepočítá, že si sami zajdete na záchod, do práce nebo na přednášku do školy. Každá vaše aktivita by neměla být spojena s vaším partnerem.

7. Vzdalujete se ostatním lidem ve vašem životě

Vaše přátele jste neviděli celou věčnost a už si ani nevzpomenete, kdy jste naposledy zavolali svojí matce? Když potkáte někoho, do koho jste blázen, jednoduše sklouznete k tomu, že mu budete věnovat veškerý svůj čas a energii. To má negativní dopad nejen na váš romantický vztah, ale i na vztahy přátelské a rodinné.

Je třeba pečovat také o přátele a rodinu. Kdo si myslíte, že tu pak pro vás bude, pokud se váš romantický vztah rozpadne?

8. Ztratili jste sami sebe