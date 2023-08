Drobnosti, které mohou účinně napravit trhliny ve vztahu

Jak muži, tak ženy v nitru touží po dobrodružství, vzrušení a spontánnosti. Sedět na gauči a koukat na televizi, kam to dříve či později v mnoha vztazích dospěje, příliš spontánní není. „Zkuste zařadit více spontánnosti do vašeho vztahu a vyrazte ven za dobrodružstvím,“ radí vztahový kouč Michael Griswold.

Stejně jako je důležité pro vztah trávit čas odděleně, platí to i obráceně – tedy trávit nějaký čas výhradně jen spolu, ve dvou. Ideální variantou pro to je společná dovolená – u moře, v lázních nebo třeba na horách. Je jedno, co vyberete, pokud to bude těšit oba.

Vztahu však může prospět i dávání malých dárků jen tak, bez konkrétní příležitosti. Jejich hlavní výhodou je totiž moment překvapení, který dokáže zázraky, jak tvrdí ve své knize s názvem 5 Languages of Love: How To Express Your Commitment To Your Mate (5 jazyků lásky: Jak vyjádřit svůj závazek partnerovi) autor, řečník a poradce Garry Chapman.