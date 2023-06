Čtyři důvody, proč hodné holky milují zlé kluky

Podobný druh vztahu může být z mnoha různých důvodů tím nejtoxičtějším typem vztahu, který existuje. Častým omylem je navíc představa, že „zlí kluci“ hodnou dívku do vztahu vmanipulují.

Mnoho žen pochází z rodiny, kde pro ně byl jejich otec citově nedostupný. Ať už to bylo způsobeno rozvodem, který mladou dívku a jejího otce odcizil, nebo tím, že otec, který byl přítomen fyzicky, tu pro dítě ve skutečnosti nebyl citově. Z toho důvodu se později žena pokouší znovu vytvořit stejný vzdálený vztah ve svém dospělém životě. Má totiž vidinu toho, že když nenapravila svého otce, může alespoň svého partnera.

Každého člověka přitahují osobnostní rysy, které už znají, včetně těch negativních. To znamená, že ženy, jejichž otec byl také „bad boy“, bude lákat hledat stejné rysy i v jejich partnerovi.

Důvodů, proč se hodné holky ženou do toxických vztahů se „zlými kluky“, je tak mnoho a může to být i kombinace více faktorů. Důležité je se zamyslet, co pozitivního může takový vztah doopravdy přinést a zda má smysl podobné chování tolerovat.