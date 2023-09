Co vás může upozornit na skutečnost, že je žena týraná

Pokud jsou ženy fyzicky týrané, stávají se často přebornicemi v maskování modřin, nejrůznějších oděrek, řezných ran apod. Pokud tedy žena začne náhle nosit hutný krycí make-up, což do té doby nedělala, nebo dlouhé rukávy či rolák při vysokých teplotách apod., je možné, že v jejím životě není vše tak pozitivní, jak se tváří.

Mohou i přiznat, že s nimi nemohou chodit ven, protože si to jejich přítel nepřeje, anebo tvrdit, že je jejich partner hodně pracovně vytížený, takže když už má nějaký volný čas, chce ho trávit s ní apod.

Na týranou ženu ale může upozornit i nedostatek asertivity, když zanedbává vlastní potřeby a naopak má neustálou potřebu podřizovat se přání partnera. Někdy to může být i tak, že cokoliv jí nabídnete, řekne, že se zeptá partnera a uvidí.

Násilník často svou oběť izoluje od jejích přátel i rodiny. Když už se ale taková žena dostane do společnosti, pak obvykle o svém vlastním životě nikdy nemluví. A když už se jí na život přímo někdo zeptá, pak reaguje buď velmi povrchně, anebo se snaží rychle změnit téma.

Většinou si tyto ženy i dávají pozor na každé slovo, které řeknou, pro případ, že by se to nějakým způsobem doneslo k jejich partnerovi a ten se na ně rozzlobil. I proto žijí v neustálém stresu a úzkosti.

Stejně jako fyzicky týrané ženy často skrývají části svého těla, tak je může vyděsit i každý byť dobře myšlený dotyk jejich těla. Děje se tak nejen kvůli tomu, že je zmíněný dotyk může bolet, ale protože je to jejich podvědomá přirozená obrana před dalším útokem násilníka.

Týrané ženy se často považují za viníky celé své situace. Často si tak myslí, že si zaslouží to, jak se k nim partner chová. To se samozřejmě promítá i do dalších oblastí jejich života. Obecně tak mají tendenci přebírat vinu a odpovědnost i za věci, které jim nepřísluší.