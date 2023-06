Co bychom měli vědět o verbálním zneužívání

V romantických vztazích lidé často nepoznají zneužívání – mnohdy ho překrývají představami o tom, jaký by vztah měl být. Když do toho zneužívání nezapadá, často ho minimalizují a omlouvají partnera – určitě to tak nemyslel, byl jen naštvaný nebo nemá dobré období.

„Váš vztah s pečovatelem, který se o vás stará v dětství, je tím, co tvoří plán do budoucna, jaké mít vztahy s ostatními lidmi,“ vysvětluje MacDermott. „Lidé, kteří zažili verbální napadání, mají často zkreslenou vidinu správného vztahu, mnohdy se tak ocitají v podobně nezdravých vztazích,“ dodává.

Opakované slovní napadání může výrazně zhoršit to, jak o sobě oběť bude přemýšlet. To se pak bude pravděpodobně promítat i do navazování vztahů, ale například i do pracovního nasazení či vnímání vlastního života. Takoví lidé se pak často potýkají s depresemi, posttraumatickými poruchami či úzkostí.