Chyby, kvůli kterým ženy zůstávají nezadané

Pokud jste byla v minulém vztahu ta, která byla opuštěna, nejspíš v sobě ponesete pocit křivdy a ublížení dost dlouho. Možná to nebyla vaše vina, možná ano.

Přátelé jsou v životě potřební, mnohdy dokážou nezaujatým pohledem zhodnotit řadu věcí lépe než vy sami. Jindy to mohou být ale právě přátelé, kteří přehnanou kritikou uškodí novému vztahu ještě dřív, než vůbec začal.

Máte přesně „nalajnováno“, jak má váš vysněný partner vypadat, co by měl umět, jak se chovat, a nechcete z toho uhnout ani o milimetr? Na jednu stranu je to dobře, je třeba ale umět dělat rozdíl v tom, jaké vlastnosti a charakterové rysy jsou skutečně přínosné a zásadní a které jsou už jen chtěným dodatkem navíc.