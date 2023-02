Zápachy a vůně zajímaly obyčejné lidi i vědce

Vězeňský puch byl nejobávanějším strašákem ze všech možných smradů zcela oprávněně. Potvrzují to informace o roztodivných neštěstích. Tak v roce 1577 v Oxfordu předvolali vězně Rolanda Jenkinse před soud za buřičství, přičemž ze sebe vydával tak „zhoubný zápach, že se bezmála všichni udusili. Jen málokomu se podařilo vyváznout. V Oxfordu tehdy zemřelo tři sta osob a více než dvě stovky onemocněly a zemřely později“. Nebyl to případ ojedinělý.

K veliké tragédii došlo 11. května roku 1750 na zasedání v Old-Bailey. Před soudní tribunál předvedli lehkomyslně naráz dvě stě vězňů. Umístili je do dvou místností hned vedle soudní síně, oddělených jen dřevěnou příčkou, k tomu všemu proraženou. Tyto tři místnosti „se několik let neuklízely. Intenzita zápachu byla kvůli horku a tomu, že byly uzavřeny, ještě větší, a navíc zde dlel velký počet lidí. Dva nebo tři advokáti a jeden ze zástupců velitele policie se tam udusili“. Navíc ještě čtyřicet dalších osob přišlo o život.

Ani za Rudolfa II. se situace nelepšila. Hromady obsahu nočníků se vršily v ulicích, radost pohledět. Do stružek na ulicích se lilo všechno, co nechtěli mít Pražané doma.

Jakási Kateřina Skalská vylila štoudev ze své koupele před vchod Anny Bakalářky. Soused kožešník Košťál to uviděl a zvolal: „I kajž jest nám zvyjedený čert to sem vylil?“ Jindy na Florenci Dorota Brabcova metla bláto přímo před dveře sousedky Majdalény Držtkové. Ta na ni popuzeně vykřikla: „Což před nás bláto meteš, špatný voškrde!“ Na to Dorota lakonicky: „Ano, jiní na vás metou, závistno-liť, vezmi chvostiště a meť taky.“

Vědce fascinovaly i tělesné plyny a pach ze špíny vůbec. Kanovník Gattoni, Voltův žák, se v Itálii zabýval například studiem odéru kolem nemocných a neduživých: „Obstaral jsem několik žebravých chlapců a ty jsem pod slibem větší či menší peněžité odměny přesvědčil, aby se nechali až po bedra zavřít do pytle ze silné kůže na způsob měchu.“ Po určité době se snažil jejich plyny chytat do velké skleněné baňky.

Očista mohla údajně oslabit i pohlavní pud: „Kůže se omyla, silný zápach zmizel, avšak to, co charakterizovalo pohlaví, zcela pohaslo.“ A zápach znamenal pro touhu mnoho.

Obecně se přijímalo, že pach ovládá vášně. Přiznával to sám Casanova. Jindřich III. miloval celý život Marii z Kleve, protože mu dovolovala být při tom, když se převlékala, a on mohl šťastně očichávat její prádlo. Jeden východní sultán si zase vybíral ženy podle tunik vlhkých od potu.

Na druhé straně v roce 1845 vydal frankfurtský lékař Heinrich Hoffmann knihu Struwwelpeter (Rozcuchanec), v níž seznámil děti od tří do šesti let s rozsáhlými hygienickými pokyny. Obdobně se vyvíjely i české země.

Průkopníkem zdravovědy se u nás stal Filip Stanislav Kodym. Ten kromě hygieny doporučoval i mytí vlasů. Byla to svízel - ženy nosily uzly z dlouhých vlasů a ty nemyly, protože se bály nachlazení. Kodym si nad tím povzdechl: „U ženských je to však s vymýváním hlavy poněkud těžké, ačkoli těm by bylo při jejich dlouhých vlasech promývání snad ještě potřebnější. Ať dělají, co mohou.“ I u nás se ve větší míře používaly toaletní vody.