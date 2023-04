V sázkové kanceláři vyhořela, našla se v sociální práci. Začátky ale byly těžké

Paní Dana je už přes pět let sociální asistentkou. Do aktuálně devítičlenného týmu se dostala úplnou náhodou. „Pracovala jsem v sázkové kanceláři a už jsem tam prožívala syndrom vyhoření. Potřebovala jsem pryč,“ popisuje.

O volném místě v sociálních službách jí pověděla dcera, která v mosteckém domě vykonávala praxi do školy. „Jednou mi doma řekla: ‚Mami, zkus to, to by bylo přesně pro tebe!‘ Tak jsem to zkusila,“ vzpomíná, jak došlo k výrazné změně její kariéry.