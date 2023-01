Taneční školy učily etiketě i grácii

Národní osvobození popsalo maraton takto: „Vidíme krásný rozlehlý sál s tanečním parketem. Gramofon hraje tango a šest párů v pomalém tempu klouže po parketu. Jsou již 28 hodin v kole. Vlastně jenom muži, neboť tanečnice se střídají, nenašla se žádná, která by chtěla riskovat své zdraví. Nikde špetku zábavnosti. Nemůžete se zbavit tísnivého dojmu, že těch šest figur na parketu prodělává fysická muka, že v oteklých kloubech to vře, že každým okamžikem zřítí se tanečníci k zemi.“

Sami taneční mistři vyhlásili „závod o vytrvalost v tanci zdraví škodlivý“. V půl sedmé večer v sobotu 10. října opustil parket další pár a „soutěžící mladík se svalil, úplně vysílený na stůl. Plakal. Prý nad hloupostí, do čeho to vlezl. Následující pár vezli rovnou do nemocnice, mladík si prodřel kyčelní pouzdro a trpěl velkými bolestmi“.