Před válkou jsem utíkala do neznáma, sama proti celému světu

Julia je vystudovaná právnička a deset let pracovala jako manažerka ve státní správě, kde vedla tým stovky lidí. Když se jí narodil syn, zůstala doma, aby se mu mohla maximálně věnovat. Klidný život rodiny skončil násilným vpádem ruských vojsk na Ukrajinu. O dům nedaleko hranic záhy přišli, zůstal jim alespoň byt v Charkově. V květnu ovšem pochopili, že není na co čekat, že válka hned tak neskončí. A že udělají vše proto, aby nemuseli vychovávat syna v ostřelovaném městě.

Žádné začátky ale nejsou jednoduché. Zvláště když neuměla jazyk, ani neměla finančních prostředků nazbyt. Nejdůležitější bylo zabydlet se v novém dočasném domově, jednopokojovém bytě. „Není velký, ale já jsem za něj nesmírně vděčná. Neexistuje nic, na co bych si mohla stěžovat. Ta pomoc jako by nám spadla z nebe,“ dodává devětatřicetiletá žena.

Pokud by válka skončila, ihned by se vrátili domů. Za uplynulý rok se však naučili neplánovat. „Když se ocitnete v takové životní krizi, v jaké se ocitla většina Ukrajinců, přestanete dělat velké plány. Žijete ze dne na den a z každého rána, do kterého se probudíte živí a zdraví, máte radost. Dokonce to pochopila i spousta mých krajanů, kteří měli majetek v řádech milionů a najednou zjistili, že se jim rozpadají rodiny, téměř o vše přišli a že nejsou o nic šťastnější než ti, kteří nemají nic,“ míní Julia Antipovová.