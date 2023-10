Měkoučké svetry z prémiových materiálů

Podzim je období, kdy se příroda ladí do teplých odstínů a předznamenává chladnější dny. Je to čas, kdy si rádi oblékneme něco, co nás zahřeje a zároveň nám dodá pocit pohodlí a elegance. Svetry z luxusních materiálů, jako je kašmír, vlna a mohér jsou proto v této sezoně skvělou volbou. Jaké se letos nosí a jak o ně pečovat?

Foto: archiv firem Zleva: Answear, 3799 Kč. H&M, 3999 Kč. Answear, 1899 Kč

Článek Kašmír: Jemnost a nadčasovost Kašmírové svetry jsou synonymem luxusu a elegance. Kašmírová vlákna jsou extrémně jemná, což dává svetru neskutečnou měkkost a hebkost. Tento materiál je ideální pro podzimní dny, kdy potřebujete něco, co vás zahřeje, ale nebude vás tížit. Tyto svetry jsou lehké, ale zároveň velmi teplé. Jsou také nadčasové, což znamená, že je můžete nosit každý rok znovu a znovu. Pokud začnou žmolkovat, stačí je vyčesat pomocí speciálního ostrého hřebínku, který svetr „oholí“, nebo použít odžmolkovač. Foto: archiv firem Zleva kašmírové svetry: H&M, 4899 Kč. Marks & Spencer, 5499 Kč. Marks & Spencer, 4499 Kč. Marks & Spencer, 4499 Kč Jak pečovat o kašmír? Kašmír je stejně jako například přírodní vlna v podstatě bezúdržbový materiál, který vám vydrží dlouhá léta. Je hypoalergenní, má samočisticí funkci a nošením se jeho kvalita zlepšuje, stává se měkčím. A tak ho v podstatě nemusíte skoro prát. Ideální je ho občas vyvětrat na čerstvém vzduchu a jednou za sezonu ho nechat vyčistit v čistírně nebo ho vyprat v ruce ve studené vodě s dětským šamponem a pak ho položit do vodorovné polohy na uschnutí. Když ale přece jen přijde čas praní, je důležité postupovat opravdu pozorně. U valné většiny kašmírových věcí je výrobcem doporučeno ruční praní, nicméně pokud máte novější pračku, která zvládá jemný program na vlnu/hedvábí, můžete použít i ten. Ať už zvolíte jeden, nebo druhý způsob, nejdůležitější je teplota vody. Pozor, ta by totiž měla být vždy studená! Ani 30°, ani vlažná, ale úplně studená. Kašmír totiž nezvládá kombinaci vlhkosti a vyšších teplot a sráží se. Prací prostředky volte ideálně tekuté, v dnešní době už najdete od většiny výrobců speciální prací gel na jemné materiály. Podzim ve znamení trendy červené Foto: archiv firem Kašmírové svetry zleva: C&A, 2698 Kč. H&M, 4599 Kč. COS, 4321 Kč. C&A, 2698 Kč Foto: archiv firmy Zleva: 6990 Kč, 4490 Kč, 7990 Kč. Prodává Just Love Foto: archiv firem Zleva kašmírové svetry: C&A, 3498 Kč. C&A, 3298 Kč. COS, 5629 Kč. Marks & Spencer, 6499 Kč Vlna: Zabiják zimy Vlna je tradiční a osvědčený materiál pro podzimní a zimní období. Je známá pro svou schopnost udržovat teplo a odvádět vlhkost pryč od těla. Vlněné svetry jsou pohodlné, teplé a odolné. Jsou ideální pro venkovní aktivity i pobyt u krbu. Vlna je také velmi variabilní a můžete ji nalézt v různých tloušťkách a vzorech, což vám umožní vybrat si svetr, který vám nejvíce vyhovuje. Jak pečovat o vlnu? Výrobky z ovčí vlny jsou nenáročné na údržbu. Díky přirozenému obsahu lanolinu se vlna dokáže sama čistit. Tento proces podpoříte pravidelným protřepáváním a větráním na čerstvém vzduchu. Materiál si tím zachová svou nadýchanost a měkkost, z vlny se odvede přebytečné vlhko a omezí se množení roztočů. Také přirozený zápach vlny větráním rychleji vyprchá. Při čištění vlny používejte pouze přípravky určené pro ošetření vlny. Pro očištění jednoho místa použijte jemný navlhčený hadřík a přípravek rozmíchaný v rozprašovači s vodou. Výrobek můžete také ručně vyprat ve vlažné lázni při konstantní teplotě do 25 °C. Vyprané výrobky neždímejte, jen jemně pomačkejte a nechte vyschnout, ideálně ve vodorovné poloze. Vlnu nikdy nesušte na topení, vyhněte se také přímému slunci. Nepoužívejte ani sušičku prádla. Výrobky z ovčí vlny se nedoporučují prát v pračce. Materiál se tím může znehodnotit. Pokud dojde k silnému znečištění, je možné dát vlněné výrobky do profesionální čistírny. V čistírně je možné materiál čistit pouze způsobem suchého čištění. Foto: archiv firem Vlněné svetry zleva: Lindex, 2299 Kč. H&M, 3999 Kč. Vínový, Lindex, 1299 Kč. Hnědý, H&M, 2999 Kč. Modrý, COS, 2197 Kč Luxusní směsi Pokud chcete z obou materiálů vytěžit maximum, poohlédněte se po svetrech ze směsi kašmíru, vlny nebo třeba mohéru. Mohér je lehký, ale zároveň teplý, což ho činí ideální volbou pro přechodné počasí. Mohér má jemná a lesklá vlákna, která dodávají svetru eleganci a luxusní vzhled. Je to také materiál s výbornou izolační schopností, což ho činí dobrou volbou pro chladné podzimní večery. Foto: archiv firem Zleva: Modrý svetr z vlny a kašmíru, Polo Ralph Lauren (prodává Peek & Cloppenburg), 6999 Kč. Svetr s mohérem, &Other Stories, 2197 Kč. Žlutý svetr z vlny a kašmíru, Polo Ralph Lauren (prodává Peek & Cloppenburg), 6299 Kč. Svetr s vlnou a mohérem, Lindex, 1999 Kč. Svetr z merino vlny, Marks & Spencer, 4499 Kč Skvělou alternativou je také merino vlna, která je na rozdíl od klasické vlny jemná na dotek. Merino vlna, pocházející od merino ovcí, nabízí řadu výhod a je ideálním materiálem pro výrobu svetrů. Vlákna mají mimořádnou schopnost udržet teplo, což vám poskytne potřebné pohodlí v chladných dnech. Merino svetry nejsou těžké. Jsou také ideální pro vrstvení, což vám umožní přizpůsobit si tepelné pohodlí podle aktuálního počasí. Žhavá inspirace pro milovníky italské módy MBPFW: To nejlepší z tuzemského týdne módy Může se vám hodit na Zboží.cz: Dámské svetry, Pánské svetry