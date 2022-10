Kvůli autonehodě skončila Karolína na vozíčku. Ten jí ale nepřekáží v tanci

Dnes téměř šestnáctiletá Karolína Dvořáčková je už od tří let na vozíku kvůli autonehodě. Nicméně s vozíkem je natolik sžitá, že se pustila před necelým rokem do náročné disciplíny, která jí ale do života přináší obrovskou radost. Začala se věnovat tanci. S profesionálním tanečníkem Janem Kohoutem se zúčastnili už tří mezinárodních tanečních soutěží. Brzy je čeká zatím největší šampionát v tanci na vozíku.

Článek Kvůli autonehodě je Karolína na vozíčku již 13 let, protože ale miluje pohyb a hudbu, rozhodla se tanci věnovat i přes svůj hendikep. „Došla jsem k tomu přes moji maminku, protože jsme se byly podívat v Praze na Světový pohár a moc se mi to líbilo,“ říká Kája nadšeně. Díky této soutěži získala inspiraci věnovat se tanci i závodně. Spolu s Janem Kohoutem tvoří taneční pár teprve necelý rok, soutěžit začali v červnu. Trénují se Sportovním klubem vozíčkářů Praha Martiny Henrichové a mají za sebou mezinárodní soutěže ve Frankfurtu, Košicích i v Praze. Dokud člověk žije, měl by život užívat, říká pacient na vozíku. Na něm se vydal až do Černobylu Zdraví Tanec na vozíku je sport, který se v České republice velmi dynamicky rozvíjí v posledních letech, kdy se mu začal věnovat Czech Para Dance Sport, což je pobočný spolek Svazu učitelů tance. Ten vznikl právě proto, aby se věnoval rozvoji tanečního para sportu a bral ohled na veškerá jeho specifika. Tanec dává lidem svobodu Karolína je nejmladší tanečnicí Sportovního klubu vozíčkářů, s Janem Kohoutem se věnují standardním tancům. „Můj oblíbený tanec je tango, protože je takový rázný, líbí se mi pohyby, vžiju se do toho a líbí se mi hudba. Obecně tanec je úžasný sport,“ dodává mladá tanečnice. Na konci října taneční pár čeká mistrovství Evropy v para dance, kde se bude kromě standardních tanců soutěžit i v těch latinskoamerických. Podle Karolíny je vystupování před lidmi sice stresující, za to ale lze poznat nové lidi a prožít mnoho zážitků. Foto: Novinky Karolína tanec miluje, dává jí prý svobodu. „Ráda bych čekala umístění, ale i kdyby ne, tak se ráda zúčastním kvůli novým tvářím. Určitě bych tanec doporučila, je to svobodný sport, uvolníte se při něm a hudba v sobě má spoustu emocí,“ říká s radostí. Tanec s vozíkem funguje jinak Kromě profesionálních soutěží se Jan Kohout věnuje také právě tanečním kurzům pro vozíčkáře. „Když je tady bezbariérový přístup, což v plno sálech nebývá, protože většinou bývají nějaké schody, tak jsem si říkal, proč nenabídnout tancování i lidem na vozíku,“ vysvětlil Novinkám prvotní myšlenku profesionální tanečník. Aby mohl člověk tancovat s vozíkem, musí si vše vyzkoušet a přijít na to, co má dělat. „Je to úplně jiný princip tančení, mnohem víc musí člověk použít svoji váhu, aby se rozjel vozík,“ vysvětluje tanečník, který se zúčastnil 10. řady StarDance. Zhubněte díky jivu, nejrychlejšímu latinskoamerickému tanci, pod vedením Marka Dědíka Styl Také podotkl, že se jinak tančí s vozíčkářem, který před úrazem už tančil, což Karolína nedělala. I tak se spolu ale perfektně sladili a oba doufají v solidní umístění na nadcházejícím mistrovství Evropy v para dance, které se uskuteční v kongresovém sálu hotelu Clarion v pražských Vysočanech od 28. do 30. října. Očekává se účast 120 para tanečníků z celé Evropy, dokonce i Blízkého východu. Spolu s Czech Para Dance Sport SUT, který byl pořadatelstvím pověřen mezinárodním paralympijským výborem, se do organizace pustila i MČ Praha 9, na jejímž území se odehrál i loňský světový pohár.