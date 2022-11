Kašmírový svetr jako základ zimního šatníku

Kašmír patří nepochybně mezi luxusní materiály, a proto se připravte, že oblečení z něj se nepohybuje v řádu stovek, ale tisíců korun. Přesto se do něj vyplatí investovat. Tento materiál je totiž oblíbený zejména pro své hřejivé vlastnosti. Navíc na rozdíl od vlny nekouše, je naopak velmi příjemný.

Světlé odstíny si navíc dobře rozumí s denimem a svrchníky v odstínech béžové. Takovýto look je nejen trendy, ale také vás opticky omladí.

Ať už se na cedulce píše cokoli, odborníci se shodují, že není vhodné prát kašmír v pračce. Měl by se prát ručně, ve studené vodě a s pomocí velmi jemného pracího prostředku – nebo ještě lépe dětského šamponu. Neperte ho však příliš často, stačí jednou do měsíce.

Svetr byste také neměli prát často, aby nezačal žmolkovat. Abyste se zbavili zápachu, zkuste jej nejdříve vyvěsit do průvanu.

Naopak sušička by měla být zcela zakázaná a stejně tak žehlička, která by mohla poškodit jemná vlákna. Svetr nejlépe vysušíte tak, když z něj lehce vyždímáte vodu a potom jej uložíte na sušák přikrytý ručníkem. Ten vsaje přebytečnou vodu a zároveň zajistí, že se nevytahají vlákna. Zákaz pak platí pro sušení na ramínku, svetr by se vytahal a přišel o svůj tvar.