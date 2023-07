Dějepisářka Andrea Nguyen na sítích vtipně boří mýty o učitelkách

První video získalo během jediného dne šest set tisíc zhlédnutí. A Andreina reakce? „Wow! Ono je to asi dobrý!“ směje se. „Samozřejmě mě to ohromně nakoplo a pustila jsem se do toho naplno.“

Jako učitelka dějepisu ráda točí příspěvky o zajímavostech z historie, které umí divákům podat stručně a vtipně. K oblíbeným videím patří ale i nejrůznější komické scény, jako například několik verzí „s učitelkou na výletě“.

Nad Andreinými nápady se zasmějí i dospělí, ostatně cíleně netvoří jen pro děti a teenagery. Největší skupinu jejích sledujících tvoří lidé od osmnácti do čtyřiadvaceti let. Její nejatraktivnější videa získala už i dva tři miliony zhlédnutí a na TikToku ji sleduje šest set tisíc lidí.

Než uspěla na TikToku, sociální sítě byly součástí jejího života jen okrajově. Měla sice účty na Facebooku a na Instagramu, ale moc je nepoužívala. Sotva se však její tvorba ujala, rozhlédla se i po dalších působištích.

Dnes využívá ještě online platformu herohero pro placené předplatné a nedávno se začala intenzivně věnovat svému kanálu na YouTube.

Komediální talent po tatínkovi

Díky osobním zkušenostem z posledních let se domnívá, že přehled o dění na sociálních sítích by kvůli svým žákům a studentům měl mít každý učitel. Nejen proto, aby věděl, čím jeho svěřenci žijí.

„Nejenže jim pak líp porozumíte, ale snadněji s nimi můžete najít společnou řeč,“ vysvětluje.

Na otázku, čemu přičítá svůj rychlý úspěch, skromně říká, že před třemi lety se na TikTok ještě nenatáčelo tolik videí jako dnes a že mezi tehdejšími tvůrci zřejmě vyčnívala nejen věkem, ale i povoláním.

Další dvě učitelky tam sice objevila prakticky vzápětí, takže se zaradovala, že tam není sama, ale dala si taky pozor, aby nenabízela podobný obsah jako ony.

Zajímavé bylo, jak rychle mi začaly v hlavě vyskakovat nápady na videa. Asi jsem se v tom našla

„Myslím, že tehdy tam zveřejňovalo svá videa maximálně třicet čtyřicet českých tvůrců, proto jsem se chytla tak rychle,“ míní, ale připustí, že příčinou je zřejmě i její komediální talent.

„Asi to mám z rodiny. Můj tatínek má hodně rád humor a umí si ze sebe udělat legraci a tak mě i vychovával. Zajímavé bylo, jak rychle mi začaly v hlavě naskakovat nápady na videa. Pořád jich mám spoustu, na tom se nic nemění. Zřejmě jsem se v tom našla.“

Na otázku, jestli by ji tedy nelákalo uplatnit svoje komediální nadání třeba i ve stand-up comedy, však odpoví docela překvapivě. „Nejspíš ne, já jsem totiž introvert! A ještě ke všemu i trémistka. Měla jsem s tím problém i jako začínající učitelka ve škole. Trvalo mi asi měsíc, než jsem si zvykla na děti i na kolegy, nebylo to pro mě vůbec lehké. Teď už je to dobré, všechny už znám… Jako stand-up komička bych ale potkávala pořád nové a nové lidi a to si vůbec neumím představit.“

Na sítích si vydělá víc než učením

V některých svých příspěvcích se snaží dětem podat zábavným způsobem informace z historie, v jiných zase představuje svoje soukromí. Snaží se přitom, aby ani jeden typ příspěvků příliš nepřevažoval.

„Nechci diváky převálcovat informacemi a myslím, že by ode mě nechtěli dostávat jen tento obsah. Jednou jsem si na Instagram dala anketu, abych zjistila, co moje sledující baví nejvíc, jestli něco z učitelství, nebo z mého soukromého života, a vyšlo to tak půl na půl. Což jsem už dělala, a tak v tom pokračuju,“ usmívá se. Ostatně ve svém prvním videu se rozhodla začít bořit mýty 0 učitelkách a ukázat je právě i z jejich osobních stránek.

Nabídky na komerční spolupráci začaly přicházet od firem asi za rok. „První byla na TikToku v prosinci 2021, kdy jsem měla už asi sto padesát dvě stě tisíc sledujících. Byla to taková maličkatá spoluprácička, ale já jsem za ni byla strašně šťastná,“ vzpomíná. Už dva měsíce poté představoval příjem ze sociálních sítí dvojnásobek jejího učitelského platu.

„Ale v první chvíli všechno padlo na věci, které jsou potřeba na natáčení, potřebujete nejen telefon, ale i vybavení na nasvětlení a všechno možné, a je to samozřejmě drahé,“ vysvětluje Andrea.

Jak již bylo řečeno, největší skupinu mezi jejími diváky tvoří mladí dospělí od osmnácti do čtyřiadvaceti let. Teenageři ve věku jejích studentů, tedy skupina od třinácti let, jsou hned na druhém místě. Ale zajímají se i starší, dokonce jsou mezi nimi i dvě Andreiny kolegyně z gymnázia.

Na každé platformě má přitom mladá pedagožka trochu jiné publikum, například na Instagramu ji vyhledávají hlavně maminky s dětmi.

Videa začala natáčet za lockdownu, a když se zase školy otevřely, byla pro své studenty najednou senzací. Vždyť už tehdy měla na TikToku kolem dvou set tisíc sledujících… Nicméně po krátké době se nad tím už nikdo nepozastavoval.

„Malý problém se objevil až s novými studenty, kteří mě poznali už jako influencerku a mysleli si, že pro ně budu něco jako kamarádka. Musela jsem si to s nimi trochu srovnat, ale pochopili to. Učím samé hodné děti,“ usmívá se.

K natáčení přemluvila i manžela

Jako učitelka pracovala čtyři roky, teď je na mateřské dovolené s šestiměsíčním synem. Dcera chodí do první třídy. Jako influencerka začala být teď aktivnější, ale každý den musí mít opravdu naplánovaný, aby všechno stihla. Natáčí několik videí týdně, ale zveřejňuje je postupně, v pomalejším tempu.

„Jakmile bych přestala natáčet na jedné platformě, pozornost by hned upadla, to je ta dnešní zrychlená doba. Takže si videa musím předtáčet do zásoby, protože občas jsou děti nemocné nebo prostě jen chceme mít s manželem pár dní volno,“ říká.

Obsah na všech sociálních sítích se podle jejích zkušeností i navzájem podporuje, přestože na každé ji sleduje trochu jiná komunita. Týdně natočí dvě tři krátká videa pro TikTok, která může přesdílet i jinam, a k tomu ještě jedno delší pro YouTube. Pro něj začala obsah pravidelně vytvářet před necelými dvěma měsíci.

„Ze začátku jsme se s manželem snažili točit dvě videa na YouTube týdně, ale to jsme nezvládali, protože to bylo časově moc náročné. Jedno takové delší video se stříhá třeba devět až patnáct hodin a to bych bez jeho pomoci vůbec nemohla dělat,“ vysvětluje.

Přestože manžel je bývalý youtuber, ke spolupráci ho prý musela trochu přemlouvat. Pomoc s technickou stránkou jí sice nabídl sám, akorát před kameru se mu znovu už nechtělo.

„Youtuberem byl skoro dva roky, dělal vtipná videa, pranky (kanadské žertíky), a protože se vyhoupl hodně nahoru, lidi ho poznávali a jemu to pak už hodně vadilo. Mně se ale zdálo, že jako pár můžeme být zajímaví, tak jsem ho přemluvila, ať ve videích na YouTube vystupuje se mnou. Za chvíli se do toho dostal a teď už mě každou chvíli popichuje, ať jdeme zase něco točit.“

Přestože na sociálních sítích neprozrazuje, odkud je, děti z jejího okolí ji zřejmě znají

Sama se taky setkává s tím, že ji lidi na ulici poznávají, ale většinou to jsou příjemná setkání, přestože se občas taky najde někdo, kdo se k ní nadšeně vrhne a začne ji nečekaně objímat jako dávnou kamarádku.

„Ale to je tak jeden člověk ze sta, kdežto na manžela pořád pokřikovaly nějaké partičky a plácaly ho po zádech. Najednou nemohl nikam jít, neměl žádné soukromí. Jakmile ale v mojí přítomnosti přišel na to, že ke mně se lidi hlásí slušně, přestal se toho obávat,“ vysvětluje Andrea.

Sama pozornost taky nevyhledává, ale zvládá ji, s lidmi se ochotně vyfotí i si s nimi popovídá. Přestože na sociálních sítích neprozrazuje, odkud je, děti z jejího okolí ji zřejmě znají.

Jednou se s ní třeba chtěla vyfotit jedna holčička a řekla jí, že byla strašně smutná, když ji nevzali na školu, kde učí, protože tam moc chtěla.

Dalo by se očekávat, že se s manželem mohli seznámit spíš na sociálních sítích, ve skutečnosti se poprvé uviděli na pláži.

„Byla to láska na první pohled. Potkali jsme se na jedné akci na pláži ve Dřenicích. Sledovala jsem ho zpovzdáli, jak se baví s kamarády, on sledoval mě, bylo vidět, že se mu líbím. Pak jsme šli stranou a povídali jsme si spolu asi tři čtvrtě hodiny a druhý den už jsme šli na rande,“ líčí Andrea první setkání. O tom, že byl v minulosti youtuberem, tehdy neměla ani tušení.

Cesta do Vietnamu

Manžel Manh Cuong Nguyen pracuje jako celní deklarant v Německu. Pochází z vietnamské rodiny, ale narodil se v Česku, takže dnes prý mluví o trochu lépe česky než vietnamsky.

Andrea se od něj po půl roce začala při běžné komunikaci učit první vietnamská slovíčka. Jazyk ji zajímal sám o sobě a taky si chce popovídat s tchyní, která česky neumí.

„Vietnamština je překvapivě docela jednoduchý jazyk,“ míní Andrea. Dnes dokáže říct základní věty, a když slyší hovor, porozumí, o čem je řeč.

Ve Vietnamu s manželem ještě nebyli, ale cestu už plánují: „Vietnamské komunity žijící v zahraničí totiž dodržují jeden zvyk. Do prvních narozenin dítěte musíte navštívit Vietnam, aby mělo v životě štěstí.“

Teenageři jsou příliš důvěřiví

Na sociálních sítích není atmosféra vždycky jen příjemná, mezi pozitivními ohlasy se objevují i ty opačné. Podobně jako jiní se na ně Andrea snažila nejdřív odpovídat, autory konfrontovat a vůči jejich chování se vymezit, ale brzy toho nechala.

„Přece nebudu vynakládat energii na lidi, kteří si úmyslně založí anonymní profily, aby mohli druhým otravovat život. Začala jsem se proto raději víc věnovat svým fanouškům,“ říká.

Dřív lidi přitahovaly příspěvky, které vypadaly dokonale. Dnes chtějí vidět fotky, kde jsou tři brady

Občas ji nepříjemné poznámky přece jen zamrzí, ale potom se jde podívat na účty populárních osobností, jako je třeba Leoš Mareš, aby si připomněla, že nenávistné komentáře dostávají taky a že nejlepší je nechat to být.

Jiné influencery však sleduje nejen z osobních zájmů, ale taky kvůli trendům. „V minulosti lidi dost přitahovaly příspěvky, které vypadaly dokonale, ale teď chtějí všichni vidět realitu. Takže nejvíc lákají fotky, kde jsou vidět tři brady,“ směje se.

Svoje soukromí sice veřejnosti ukazuje, v jejích příspěvcích se objevují i děti a manžel, ale širší rodinu, rodinné oslavy a kamarádky už nechává v ústraní. Šestiletá dcera se o její natáčení zajímá a už taky chtěla mít svůj účet na sociálních sítích, ale toho se prý dočká nejdřív ve třinácti letech, což je dolní věková hranice pro TikTok.

„Když vidím, jak funguje algoritmus TikToku, že vám vytrvale nabízí jen takový obsah, který odpovídá tomu, co jste sledovala, přijde mi to pro mladší děti i docela nebezpečné. Například jste smutná, podíváte se na smutné video, lajknete ho a začnou se vám ukazovat jenom depresivní videa. Vaše smutná nálada se potom bude jen prohlubovat.“

Problém vidí i v hrozící závislosti dětí na sociálních sítích a také v jejich malé schopnosti posoudit, co je pravdivé. „Proto jsem moc ráda, že existují i další tvůrci, kteří komentují dezinformace a teenagery vytrvale upozorňují, že nemohou věřit úplně všemu. Připadá mi, že jsou příliš důvěřiví.“

V porovnání s TikTokem je podle ní například YouTube pro děti nebezpečný mnohem méně, zejména proto, že v něm člověk může mnohem aktivněji vyhledávat, a neovlivňuje ho algoritmus. „Na YouTube se můžete dokonce i leccos naučit, najdete tam náhodně třeba videa o rybaření a začnete se o ně zajímat… TikTok vám je sám od sebe neukáže.“

