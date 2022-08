Anna Hájková: Nejhorší věci se nejdřív snažíme vytěsnit

Babička byla zatčena v březnu 1944, děda v srpnu 1944. Ona byla deportována do koncentračních táborů, on odsouzen k smrti… Oba se štěstím přežili.

Skoro devět let. Já vlastně nejsem česká historička, jsem historička působící ve Velké Británii s českým a britským občanstvím. Souvisí to s tím, že jsem si pro svá vysokoškolská studia kdysi vybrala Humboldtovu univerzitu v Berlíně.

Tohle byl moc hezký zážitek, na který ráda vzpomínám. Když jsem jako studentka začala publikovat, sedávala jsem nad svými studiemi právě s babičkou. Četla jsem, co jsem psala, seznamovala ji s tím, co jsem vybádala. Tohle byly pro mě moc krásné, důležité roky mé kariéry, jejích začátků.

To se za posledních deset let hodně změnilo. Dnes je sexualita a holocaust naopak jedno z nejdůležitějších témat našeho pole. Já ale došla ke svému výzkumu přirozeně, vývojem.

Naopak. Ti, co se do Izraele po 2. světové válce vystěhovali, většinou na kamarády v původní vlasti mysleli.

Právě tyhle body ukazují na nedomyšlenost konceptu Sofiiny volby. Jde mi o to poukázat na to, že oběti holocaustu chtěly, aby se jejich volby za 2. světové války braly vážně.

Je špatný ten, kdo byl kuchař, přilepšoval vlastní rodině na úkor jiných? Ano, věděl, že se nedostane na všechny, jenže on „jen“ chtěl, aby přežili jeho blízcí. Takže obecně záleží, co do slova slušnost zahrnete.

Skoro až do konce nechtěli většinou věřit, že všichni budou zavražděni. Nechtěli naslouchat zprávám, které přicházely. Nevěřili, že transporty končí ve vyhlazovacím táboře. Záměrně si nejhorší scénář - smrt - nepřipouštěli. A to i když jim přicházely pohlednice od známých se skrytým vzkazem: smrt, plyn.

Jsem historička. Zkoumám dějiny, archivní materiály. Současnost moc neřeším. V Terezíně nežiju. Nechci proto soudit, co je pro místní dobře a co ne. Je ovšem vždy zajímavé poslouchat, co si myslí o turistech. Většinou je vnímají jako přínos. Jen se jim zároveň nelíbí, že dávají najevo, že Terezín je památník, město, kde by se žít ani smát nemělo.