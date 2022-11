Recepty pro šikovné děti

Korpus: Datle, vodu, kakao a vlašské ořechy rozmixujte na co nejmenší kousky. Kdyby to šlo špatně, můžete přidat ještě trochu vody, ale pozor, ať nemáte směs moc řídkou. Nakonec přidejte kokosový olej. Polovinu směsi rozprostřete do menší formy.