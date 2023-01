Stále víc dětí vidí špatně na dálku, viníkem je i čas strávený u obrazovek mobilů a tabletů

Oční vada, při které se při pohledu do dálky paprsky světla sbíhají už před sítnicí, a na sítnici tak nevzniká ostrý obraz. Projevuje se neostrým viděním do dálky. Koriguje se brýlemi, kontaktními čočkami nebo chirurgickým zákrokem. Ten se provádí buď laserem, nebo implantací nitrooční čočky.

U dětí je přitom za zlomové období považován školní věk, kolem 6-8 let, kdy se krátkozrakost začíná objevovat, a to asi do 13-15 let, kdy bez adekvátní léčby může docházet k výraznému zhoršení vidění.