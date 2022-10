Proč je tělocvik důležitý a jak to udělat, aby se na něj děti těšily

Vůbec nejhorším řešením, které mohou rodiče vymyslet, je psát dítěti omluvenky z tělesné výchovy, když to není bezpodmínečně nutné.

„Když píše rodič pravidelně dítěti omluvenku z tělocviku, aby dítěti vyhověl, protože se mu nechce, tak to není z hlediska výchovy správné. Děti ví, že taková omluvenka neodpovídá pravdě. Mohou se tak velmi rychle naučit, že je v pořádku se vymlouvat na zdravotní problémy a že je normální podvádět,“ vysvětluje terapeut Jan Kulhánek z Psychoterapie Anděl.

Nejde však jen o těch pár hodin ve škole, i tělocvik totiž dítě významným způsobem připravuje na život. „Omluvenkami z tělocviku se děti vyhýbají jakýmkoli dalším těžkostem, které je čekají v životě, což také není dobře. Dítě by se mělo naučit, že k životu patří i věci, které nás baví méně, přesto je ale potřeba je udělat,“ říká Kulhánek.

„Častým důvodem je, že děti mohou být terčem posměchu ze strany spolužáků, ať už kvůli výkonu, nebo tělesné konstituci. Je to pro ně traumatizující záležitost. S tím se ale dá pracovat. Horší je, že se setkávám s tím, že děti čelí posměchu ze strany tělocvikářů, kdy v některých případech toto chování hraničí až se šikanou,“ upozorňuje terapeut.

