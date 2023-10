Názory rodičů, které ničí jejich vztah s dospělými dětmi

Každý rodič je smířen s tím, že po narození potomka se o něj bude do jeho dospělosti starat, vychovávat ho, dávat mu cenné rady do života a podobně. Stejně tak s tím, že s příchodem dospělosti ho bude muset nechat rozhodovat a dělat vlastní chyby. Ovšem v reálu právě s tím mají mnozí rodiče problém.

Rodiče s tímto přesvědčením bývají při každém odmítnutí frustrovaní, a to nejen proto, že se potomci neřídí jejich radami, ale třeba i proto, že nedostatečně oceňují vynaložené prostředky do péče o ně atd.

Do určité míry každý rodič vnímá své dospělé dítě jako jakési „rozšíření“ sebe sama. Což je samozřejmě v pořádku, ale nesmí to zajít moc daleko. Jakmile v rámci tohoto přesvědčení začnou potomka ovlivňovat v jeho rozhodnutích a nutit ho jít ve stopách rodičů, je to špatně a neodkladně to vede ke sporům.