Na základní škole jí do života vstoupil pervitin. Zpověď dívky, která skončila na ulici a živila se prodejem drog

„K návykovým látkám jsem se dostala prvně v 11 letech,“ rozpovídala se dívka. „To byla tráva, alkohol, cigarety, taková klasika. Později se to přes extáze dostalo k pervitinu,“ dodala.

Takhle to bylo prý přibližně rok, poté začala brát pervitin hodně intenzivně. Bylo to pro ni přitom jedno z nejtěžších období. „Měla jsem psychické problémy, přestávala jsem chodit do školy a byla jsem ve zcela jiném světě,“ svěřila se Novinkám.