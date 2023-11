Jsou sladkosti důvodem hyperaktivity u dětí? Podle odborníků je pravda jinde

Odborníci již dříve zveřejnili důkazy, že existuje souvislost mezi cukrem a chováním – ovšem ne taková, že by cukr obsahoval nějaké specifické složky, kvůli kterým by se děti chovaly zle či hyperaktivně.

„Věda poměrně přesně ukazuje, že cukr sám o sobě nezpůsobuje u dětí hyperaktivitu. Je to jen mýtus založený na reálném základu. Ano, tělo rychle přeměňuje cukr v potravě na glukózu, která je přenášena krví a dodávána do buněk, čímž poskytuje energii. Konzumace většího množství cukru (například o Halloweenu nebo Vánocích) znamená, že je rychleji zpracován a poskytne větší nárůst energie. Ovšem tento skok po relativně krátké době klesne opět na normální úroveň a studie jasně ukazují, že k hyperaktivitě u dětí nevede,“ cituje server Daily Mail epidemiologa Gideona Meyerowitz-Katze z univerzity v australském Wollongongu.

K podobnému závěru došly studie už počátkem 90. let minulého století, z nichž „ nejznámější“ byla provedena v roce 1994 , ve které bylo vybraným matkám malých dětí řečeno, že některé z nich dostaly cukr a některé umělé sladidlo v jídle. Poté byly všechny matky požádány, aby ohodnotily chování svých dětí.

„O více než tři desítky let později si přesto stále mnoho lidí myslí, že cukry u dětí hyperaktivitu způsobují,“ dodává k tomu pediatrička Sabiha Kanchwalaová z Loma Linda University Children's Hospital ve Spojených státech.

Podle některých vědců to má co do činění i s tím, že nadbytek cukru je obecně vnímán jako škodlivá věc, která ničí zdraví a způsobuje mnoho jiných problémů. Proto není až takový problém „připsat“ mu i další, dosud však nepodložený negativní vliv.