Jak porozumět povaze dítěte a ponechat mu jeho autentičnost

To, jak se stavíme ke světu, určuje hlavně naše povaha. Ale i když je právě toto stará známá věc, v případě vlastního dítěte někdy bývá těžké přijmout fakt, že porozumět druhému vyžaduje značnou empatii, toleranci a především respekt k odlišnostem. Ten je klíčem ke vzájemnému pochopení. Proto je třeba sledovat, jak se dítě „klube“ a jakými rysy se od nás, rodičů, začíná lišit.

„Jana byla zlatíčko už jako batole. Vždycky měla strašně ráda lidi, reagovala na ně pozitivně, a oni zase na ni,“ vzpomíná pětačtyřicetiletá Adéla na dětství své první dcery. Mívala pocit, jako by to byla její kopie.

„Když jsem ji třeba poprvé dovedla do školky, chvíli se rozhlížela a rychle tak nějak přirozeně zaplula mezi ostatní. Od své druhorozené Kristýny jsem čekala něco podobného. A opravdu jsem se mýlila.“

„Vzít to jako fakt mi ušetřilo spoustu rozčilování a také mi to dalo možnost hledat jiné způsoby výchovy,“ uzavírá Adéla.

„Většina rodičů rychle zjistí, že se každé dítě narodí do světa s vlastní, jedinečnou osobností. A v určitém okamžiku ho musíme nechat žít po svém,“ upozorňuje a zdaleka tím nemyslí jen dospívající.

Pokud svému dítěti odmalička příliš korigujeme chování a kolíkujeme mu předem cestu, kterou zvolíme my, potlačíme jeho vlastní osobnost, a to může vést k dalekosáhlým problémům jak pro ně, tak pro náš vzájemný vztah.

Ovšem snažit se udělat z raubíře kliďase nebo z jemné duše průbojnou osobnost, to není podle odborníků nejlepší. Dítě se tím stresuje, přichází o autentičnost i o možnost rozvíjet mnohé schopnosti, které sám rodič, pokud se povahově hodně liší, nemá.

„Dítě může působit, že jen tak zlobí, ale ve skutečnosti nese situaci těžce. Což může prožívat tak, že je nepřijímané takové, jaké je, nedostává podporu, péči a pozornost, jakou by potřebovalo,“ vysvětluje odbornice.

„Tím se u něj vytváří pocit, že ono samo je nějak špatně, že přiblížit se k rodiči může přinést stres spojený s opětovným odmítnutím, nenaladěním. Tak se může zvětšovat vzdálenost mezi dítětem a rodičem, jejich míjení se, čímž se spolu dostanou do takového bludného kruhu.“

Proto je třeba mít na paměti, že vlastnosti, které rodič považuje za výzvu, se mohou postupem času proměnit v devízu, která do života dítěte přinese hodně pozitiv.

„Intenzivní, živé děti jsou často velmi vášnivé a kreativní, dokážou se prosadit a dosáhnout svých cílů. Děti, které se pomalu rozehřívají, mohou být pro změnu velmi zamyšlené a citlivé, dobře naslouchají a mají schopnost vcítit se do pocitů svých vrstevníků,“ upozorňuje expertka na výchovu a sociální pracovnice Claire Lernerová.

Jak intenzivně reaguje vaše dítě na běžné situace? Některé děti dávají hlasitě a jasně světu vědět, jak se cítí. Jsou to takzvaní velcí „reaktivci“. Dokážou naplno jásat, když jsou šťastné, a křičet nebo i házet věcmi, když jsou naštvané. Zklidnit silně reagující děti by mohla pokojná, příjemná hudba a tlumenější osvětlení. Pokud se dostanou do „výbušné“ nálady, prvním krokem je přesměrovat je na jinou aktivitu.