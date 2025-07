Operace očí: Kdy a pro koho je zákrok skutečně vhodný

Pacienti touží být nezávislí na brýlích a čočkách. To je i nejčastější důvod návštěv očních klinik.

„Nejprve vidí špatně na blízko, potřebují brýle na čtení, ale na delší a střední vzdálenost stále vidí. Pokud s tím předtím měli potíže, může se výjimečně zlepšit na určitou dobu vidění do dálky. Pak následuje potřeba korekce na blízko i na střední vzdálenost, tedy střídání brýlí. Toto období nazývané presbyopie je předstupněm šedého zákalu.“

Další skupinou přicházející do ordinací jsou tradičně mladí ve věku dvacet až třicet let, kteří žádají laserové operace pro korekci vad.

Zornice – kulatá díra ve středu duhovky, která umožňuje světlu vstoupit do oka.

Duhovka (iris) – tvoří barevnou část oka a reguluje množství světla, jež vstupuje do oka tím, že upravuje velikost zornice.

Sítnice – na zadní straně oka zachytává světlo a přeměňuje ho na elektrické signály, které putují do mozku.

Zachycují světlo a přeměňují ho na signály, jež optický nerv přenáší do mozku. Patří k nim slzné žlázy, které vyprodukovanými slzami zvlhčují oči a chrání je před infekcemi. Jsou složené z několika částí:

„Rozhodnutí o operaci je ideální přesunout do dospělosti. Limitující faktor není jen věk, ale také vývoj vady. Když příliš brzy vstoupíme do děje a dioptrickou vadu odstraníme, v čase může narůstat a pak se stejně musí dokorigovávat brýlemi nebo čočkami,“ vysvětluje specialista.

Každému, kdo přijde do dveří, oftalmolog vyhovět nemůže. „Kumšt je také umět odmítnout pacienty. Chtějí se za každou cenu zbavit dioptrické vady a někdy to prostě není možné, což je pro ně deprimující,“ dodává s tím, že z deseti pacientů musí odmítnout dva.

„Šedý zákal, zelený zákal a černý zákal jsou termíny používané už ve starověkém Egyptě. Šedý zákal pojmenovali podle zakalení čočky, která při prosvícení nevypadá černě, ale zašedne. Zelený zákal je úplně jiné onemocnění, které způsobuje vysoký nitrooční tlak, který devastuje zrakový nerv. Když otéká rohovka (vedlejší příznak), má to modro-bělavý efekt, což při hnědé barvě očí, která je typická u Egypťanů, vytváří dojem oka zbarveného do zelena,“ vysvětluje oftalmolog s tím, že pacienty, kterým by hrozil zelený zákal, dokážou operovat, ale většinou postačí konzervativní léčba.